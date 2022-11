Leki dla zwierząt dostępne na Allegro

Portfolio artykułów dla zwierząt domowych dostępne na Allegro zostało rozszerzone o leki weterynaryjne bez recepty (OTC). Obecnie na platformie znaleźć można ponad 1,3 tysiąca ofert w tym np. obroże przeciw pchłom i kleszczom czy tabletki na odrobaczanie. Wprowadzenie produktów do sprzedaży było możliwe dzięki przystosowaniu platformy Allegro do nowych regulacji, według których tylko odpowiednio dostosowane strony internetowe i sprzedający, którzy zgłosili swój wniosek do Głównego Inspektoratu Weterynarii mogą realizować zdalną sprzedaż.

OTC dla zwierząt na Allegro

“Według różnych szacunków, w polskich domach żyje nawet do 14 mln zwierząt - wiernych towarzyszy i ważnych członków tak wielu rodzin. Dlatego bardzo cieszy fakt, że dzięki nowym regulacjom, właściciele będą mieli jeszcze łatwiejszy dostęp do produktów niezbędnych w codziennej opiece nad swoimi czworonogami. Dzięki przystosowaniu naszej platformy do nowych regulacji, opiekunowie zwierząt mogą teraz wygodnie zamówić potrzebne leki OTC przez internet. Co więcej mogą być pewni, że produkt pochodzi od sprawdzonego sprzedającego, wpisanego na listę przez Głównego Inspektorat Weterynarii i zweryfikowanego przez Allegro” – podkreśla Magdalena Szulc, business unit manager, animals category z Allegro.

Oferty z kategorii weterynaryjnych leków bez recepty są oznaczone specjalnym logotypem, aby ułatwić konsumentom jego identyfikację. Zawiera on flagę narodową państwa członkowskiego UE lub kraju EOG, w którym sprzedawca ma siedzibę i jest zarejestrowany. Po kliknięciu użytkownik zostaje przekierowany do krajowego rejestru internetowych sprzedawców leków weterynaryjnych. Pozwala to sprawdzić, czy sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży leków weterynaryjnych. Oferty są dostępne jedynie w opcji “Kup teraz” i nie mogą być zakupione przez użytkowników kont junior, czyli osoby poniżej 13. roku życia. Dodatkowo sprzedający nie mogą ich również promować.