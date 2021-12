Leroy Merlin ma już 66 szybkomatów (lista lokalizacji)

Dzięki automatom paczkowym klienci mogą osobiście odebrać zakupy dokonane online na www.leroymerlin.pl lub w sklepie stacjonarnym w dowolnym momencie i bez konieczności wchodzenia do budynku.

Każdy z szybkomatów Leroy Merlin ma skrytki umożliwiające umieszczenie produktów: do 2 metrów długości, o pojemności wózka sklepowego.

Dodatkowo obecnie 53 szybkomaty umożliwiają również odbiór większych zamówień. W sklepach, przy których są umiejscowione, zamówienia przygotowywane są na wózkach platformowych umieszczanych w specjalnie zaprojektowanych w tym celu skrytkach.

Jak to działa?

Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym i wyborze opcji odbioru zakupów w sklepie system kieruje zakwalifikowane (na podstawie gabarytów i odporności na wilgoć i temperaturę) zamówienia do szybkomatu. Po umieszczeniu zamówienia w automacie klient otrzymuje SMS z kodem odbioru i kodem QR. Do odbioru w szybkomatach mogą zostać przekierowane również zamówienia składane w sklepach stacjonarnych. Paczkę można odebrać w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wiadomości SMS.

Lista adresów sklepów Leroy Merlin, przy których znajdują się szybkomaty.

Sieć Leroy Merlin uruchomiła pierwszy testowy szybkomat w ramach usługi Click&Collect, w październiku 2020 r. przy sklepie Poznań Suchy Las. W związku z pozytywnymi opiniami klientów, do końca listopada 2021 roku zostały uruchomione kolejne 62 automaty paczkowe. Planowane jest, że do końca tego roku szybkomaty będą dostępne przy 71 sklepach Leroy Merlin w całej Polsce.

Leroy Merlin Polska wchodzi w skład przedsiębiorstwa ADEO, które jest trzecim największym graczem na świecie w branży produktów i usług dla domu i ogrodu (DIY – Do It Yourself). W Polsce firma rozpoczęła swój rozwój od otwarcia pierwszego sklepu w 1996 roku w Piasecznie. Drugi sklep powstał dwa lata później w Warszawie na Białołęce, a trzeci na początku 1999 roku w Gdańsku. W kolejnych latach było otwieranych po kilka sklepów rocznie niemal w każdym województwie. Obecnie sieć Leroy Merlin liczy 71 marketów stacjonarnych w 47 miastach Polski, a także sklep internetowy www.leroymerlin.pl, który funkcjonuje od 2012 roku.