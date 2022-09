Let’s Talk Trends! Retail na Property Forum: Czas na obalenie mitu innowacyjności

Kto pierwszy, ten lepszy?

Timing jest niezwykle ważną składową sukcesu w biznesie. - Spójrzmy na Teslę i jej elektryczne samochody. Dziś wszyscy chcą je produkować, ale sukces osiągnie niewielu. Dlaczego? Bo nie byli pierwsi. Podobnie jest z założonym przez mnie 15 lat temu Frisco, które w Warszawie nie ma praktycznie konkurencji. To przewaga kilku lat - z mentalnością, softwarem. Trzeba mieć wyczucie chwili, że to jest ten produkt, ten moment. Nie jest to łatwe. Timing jest kluczowy, ale jeszcze ważniejsza - cierpliwość i determinacja - przekonywał Witold Ferenc, CEO, Founder OpenApp.

Panelista uważa, że wielu przedsiębiorców tkwi w zgubnej percepcji związanej z budowaniem skali - jedynie jako duzi możemy odnieść sukces.

- To błąd. Przede wszystkim nie można zgubić duszy firmy. Za sukcesem stoi perfekcja, dążenie do doskonałości. Takim przykładem jest Apple, który za cel stawia sobie to, żeby użytkownik produktu był nim zachwycony. Szukanie skali nie powinno być celem samym w sobie - dodał.

Aleksandra Trapp Head of Culture and Trends z infutre.institute uważa, że każda firma musi sama wyznaczać sobie drogę. - Trendy się zmieniają, są w różnych fazach, niektóre przybierają na sile, rozwijają się. Ale to każda konkretna marka musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka chce być. Jeśli lokalna, to raczej nie globalna. Trzeba wybrać to, co będzie najistotniejsze, iść własną drogą - mówiła ekspertka.

Personalizacja a anonimowość

Wraz z zakupami online narodziło się przekonanie, że musimy udostępniać swoje osobowe dane - jest to niejako wpisane w ten model sprzedaży. Dane są walutą, za którą dostajemy ofertę skrojoną pod nasze potrzeby. Witold Ferenc przekonuje jednak, że na anonimowości też można robić biznes.

- Personalizacja i anonimowość się nie wykluczają się. Zresztą w sieci nie musimy podawać wszystkich danych, możemy np. złożyć zamówienie na adres maszyny paczkowej. Czy sklep musi wszystko wiedzieć? Kolejna sprawa - dane są też dla firm problemem, w przypadku wycieku ponoszą finansowe i wizerunkowe straty. I najważniejsze - dane nie mają znaczenia dla personalizacji, nie są konieczne do zrealizowania zamówienia. Personalizacja to trackowanie zamówienia, śledzenie co klient kupuje w moim i w innych sklepach. Co więcej, duże firmy wcale nie przetwarzają danych osobowych i coraz częściej chcą pokazać, że szanują prywatność kupujących. Mniejsi jeszcze nie do końca rozumieją remarketing, ale to kwestia edukacji. Tworzymy właśnie platformę, która pozwoli na anonimowe kupowanie w internecie - powiedział założyciel Open.App.

Aleksandra Trapp zwróciła uwagę, że młodsza generacja, choć wychowana na technologiach, ma dosyć niską świadomość w kwestii przekazywania swoich danych. - Prywatność to z pewnością rosnący trend. Mamy coraz więcej aplikacji, świat cyfrowy rośnie, a z nim nasza świadomość. Prywatność ma szerszy kontekst - uważa przedstawicielka infuture.institute.

Jak zrobić dziś dobry e-commerce?

- Zburzmy mit innowacyjności! Innowacyjne biznesy tak naprawdę nie są innowacyjne, to już było. Tworząc Frisco inspirowałem się Ocado. I nie ma w tym nic złego, wszyscy to robią. Czym innym jest jednak proste kopiowanie. Tu jest granica. Zwróćmy uwagę, że naśladowcy rzadko osiągają spektakularne sukcesy - brakuje im mitu założycielskiego, zachwycenia się własnym produktem. Przy kopiowaniu mamy już do czynienia z inną motywacją i energią, pojawi się też problem braku autentyczności. Tworząc własny biznes trzeba oczywiście przyglądać się trendom. Znajdować problem i szukać rozwiązań oraz odpowiedzi. Rynek to oczywiście zweryfikuje - twierdzi Witold Ferenc.

Aleksandra Trapp podkreśliła, że trend to coś innego niż moda. - Na modzie też można zrobić biznes. Wiele firm dorobiło się na trwających zaledwie kilka tygodni falach popularności jakiegoś zjawiska.Trzeba uważnie obserwować rynek i dynamicznie zmieniające się potrzeby, umieć je zaadresować.

Witold Ferenc dodał, że choć za modami stoją wielkie platformy, nie należy ich oceniać tylko przez ten pryzmat. - Youtube czy Facebook to narzędzia krótkofalowych mód, ale mają solidny fundament, o czym czasem zapominamy. To komunikacja, łączenie ludzi, przepływ informacji. Mody są tylko na topie czegoś znacznie bardziej wartościowego.

Przyszłość tylko dla gigantów? Niekoniecznie!

Czy przyszłość e-commerce to kilkanaście dużych platform rozdających karty?

- Mały biznes nie jest ofiarą - to fundamentalna sprawa. Może zagospodarować inne nisze. Na rynku e-grocery duże sieci radzą sobie gorzej niż Frisco. Pamiętajmy, że zaawansowane platformy wymagają znacznych nakładów. To jest to szansa dla małych firm. Można wystartować na dużej platformie, nie musimy mieć własnej, i skupić się na konsumencie - radzi Witold Ferenc.

Czy zakupy z dostawą w 15 minut zawojują rynek.? - Będą raczej uzupełnieniem usług dużych graczy. Wzorowo robi to Żabka, której każdy sklep jest właściwie dark storem. W niedalekiej przyszłości e-grocery pójdzie w kierunku automatyzacji zakupów - bez danych możemy przewidzieć, co klient kupi za tydzień i kierować do niego spersonalizowaną ofertę - podsumowuje panelista.