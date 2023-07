Lider rynku księgarskiego dołączył do e-Izby

Tradycyjne branże powinny przejść transformację cyfrową jeśli chcą utrzymywać zdolności konkurencyjne, poprawiać wydajność i optymalizować koszty. W przypadku Antykwariatu i Księgarni Tezeusz transformacja trwa nieprzerwanie od ubiegłej dekady i przyniosła wymierne korzyści dla tego biznesu. Spółka powstała w 2011 roku i jest największym i najnowocześniejszym antykwariatem-księgarnią w Polsce z ofertą blisko 1 miliona książek nowych, używanych i kolekcjonerskich. Od momentu powstania firma rozwija własną sieć skupu książki używanej obejmującą swym zasięgiem cały kraj, dysponującą obecnie 10 filiami w największych miastach Polski. Ambicją Tezeusza w perspektywie najbliższych lat jest pozycja wiodącego ogólnopolskiego i znaczącego europejskiego dostawcy treści – zarówno drukowanej, jak i cyfrowej.

Wejście Tezeusza do Izby Gospodarki Elektronicznej postrzegamy zarówno jako wyróżnienie, jak i szansę na realizację celów wspólnych dla polskiej branży cyfrowej. Chcemy wykorzystać to członkostwo, aby podzielić się swoimi doświadczeniami, ale i dostrzegamy szereg korzyści wynikających ze współpracy z naszymi partnerami. IGE to dla nas interesująca przestrzeń, która nie tylko umożliwia dialog pomiędzy przedsiębiorcami, ale i daje też rzeczywiste możliwości wpływu na instytucje polskiej administracji rządowej i samorządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie - mówi Karol Dziarnowski, dyrektor zarządzający AiK Tezeusz Sp. z o.o.