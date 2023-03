Lidl chce być jak Ikea. Domowe inspiracje na stronie niemieckiej sieci

Z badań Santander Consumer Banku "Polacy na e-zakupach 2021" wynika, że ponad 80 proc. Polaków regularnie robi zakupy w sieci. Nic dziwnego – w ten sposób można dużo łatwiej i szybciej zaopatrzyć się w potrzebne artykuły. Dostępny na stronie Lidl.pl sklep online wyróżnia się przede wszystkim bogatą ofertą. Klienci znajdą w nim produkty uznanych marek, także własnych, np.: Silvercrest, Parkside, Crivit, Esmara czy Lupilu. Również te, których aktualnie nie ma w sklepach stacjonarnych.

Wszystkie artykuły, oferowane na stronie Lidl.pl zostały przyporządkowane do określonych kategorii i szczegółowo opisane, dzięki czemu można szybko zapoznać się z cechami wybranego produktu – nie trzeba go rozpakowywać ani wnikliwie czytać informacji podanych na opakowaniu. Kolejną zaletą sklepu online jest funkcjonalna wyszukiwarka. Koniec z błądzeniem między regałami. Żeby zamówić odzież, narzędzia bądź przydatne akcesoria do domu, wystarczy kilka kliknięć. Na stronie Lidl.pl klienci znajdą także to, czym sklepy Lidl Polska wyróżniają się od zawsze: liczne akcje promocyjne. Przecenione produkty są odpowiednio oznaczone.

Lidl.pl to jednak coś więcej niż platforma do robienia zakupów online, ponieważ zgromadzono na niej wiele przydatnych porad i inspiracji. Szukasz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Zastanawiasz się, jak odnowić stary mebel albo skonstruować go od podstaw? Wskazówki znajdziesz w odpowiedniej zakładce. Sklep Lidl.pl zapewnia też wiele innych, dodatkowych korzyści. W dokonaniu właściwego wyboru pomagają użytkownikom opinie kupujących z Polski oraz innych krajów. Ponadto klienci mają 30 dni na zwrot towaru, mogą bezpiecznie płacić za zakupy – m.in. za pośrednictwem Google Pay bądź Apple Pay – oraz zamawiać artykuły do domu lub Paczkomatów. Co więcej, jeśli wartość zakupionych produktów przekroczy 199 zł, kurier dostarczy je bezpłatnie.