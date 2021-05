Lidl: zakupy z e-sklepu będą dostarczane do paczkomatów

fot. Lidl dostarczy zakupy z e-sklepu do paczkomatów

Lidl Polska planuje dwucyfrowy wzrost oferowanego asortymentu w kategorii non-food. Na sezon 2021/2022 do sklepów sieci dotrze o 77proc. więcej artykułów niespożywczych. Z kolei oferta z e-sklepu będzie dostarczana do paczkomatów.

Sieć rozwija kategorię, systematycznie zwiększając ilość indeksów, a strefy z odzieżą oraz artykułami przemysłowymi stanowią coraz większą przestrzeń w każdym sklepie Lidl.

- Dostrzegamy, że kanał sprzedaży asortymentu non-food jakim są przede wszystkim sklepy stacjonarne, ale również sklep online, jest niezwykle istotny dla rynku. Zdecydowaliśmy się znacznie zwiększyć ilość i różnorodność dostępnego asortymentu poprzez wzrost zamówień towarów non-food – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR.

Przełomowym momentem w rozwoju kategorii non-food było uruchomienie sklepu internetowego lidl-sklep.pl w kwietniu 2019 r. Na początku było to ok. 500 artykułów. W chwili obecnej w ofercie online znajdziemy ponad 2 000 produktów w ośmiu kategoriach: moda, dom, dziecko, warsztat i auto, kuchnia, sport i wypoczynek, zdrowie i uroda oraz ogród. Sieć Lidl Polska zapowiedziała, że wkrótce dostawy odzieży oraz artykułów przemysłowych będą odbywały się także do paczkomatów.