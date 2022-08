Lightbe wypromuje platformę Droplo

Droplo umożliwia nawiązanie współpracy poprzez dostęp sprzedawców do bazy zintegrowanych dostawców i blisko miliona produktów gotowych do sprzedaży w internecie, które można wyeksportować do swojego kanału sprzedaży.

Droplo oferuje także automatyczną, cykliczną aktualizację danych oraz integrację z takimi platformami handlowymi jak Shoper, PrestaShop, WooCommerce czy BaseLinker. Poza platformą Droplo spółka jest właścicielem oprogramowania RedCart, służącego do zakładania i prowadzenia sklepów internetowych. Przez kilkanaście lat obecności na rynku skorzystało z niego już ponad 60 tys. osób. W czerwcu polska firma została partnerem strategicznym na rynek europejski azjatyckiej platformy Alibaba.com.