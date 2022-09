Limitowany asortyment Nike z wcześniejszym dostępem dla klientów Zalando

Partnerstwo będzie stopniowo wprowadzane w Polsce i dziewięciu innych krajach.

Produkty Nike dostępne wcześniej dla klientów Zalando

Współpraca łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu e-commerce, którymi dysponuje Zalando – obsługujące ponad 49 mln klientów na 25 rynkach – z najlepszym w swojej klasie asortymentem obuwia i odzieży Nike.

– Nike od zawsze był ważnym partnerem, który ekscytował i inspirował klientów Zalando. Cieszymy się, że możemy teraz przenieść naszą współpracę na jeszcze wyższy poziom, oferując klientom wyjątkowe korzyści podczas zakupów produktów Nike na platformie Zalando – podkreśla David Schneider, Co-CEO Zalando – W ramach naszej strategii, Starting Point for Fashion and Lifestyle, chcemy być miejscem, które zapewnia klientom najlepsze doświadczenia zakupowe i swobodę wyboru. Dzięki nowemu partnerstwu, możemy oferować użytkownikom Zalando dostęp do szerokiego asortymentu innowacyjnego i lifestylowego sportowego obuwia oraz odzieży Nike, a także atrakcyjne korzyści członkowskie i wyjątkowe doświadczenie zakupowe.

Łącząc swoje konto Nike z profilem Zalando, klienci w Polsce, a także w Niemczech, Austrii, Holandii, Francji, Belgii, Danii, Szwecji, Finlandii i Włoszech, uzyskają dostęp do limitowanego asortymentu. Pozwoli im to na zakup rozszerzonej oferty obuwia i odzieży Nike bezpośrednio na platformie Zalando.

Nike: Oczekiwania konsumentów są większe niż kiedykolwiek wcześniej

– Wiemy, że w tej chwili oczekiwania konsumentów są większe niż kiedykolwiek wcześniej. Naszym celem jest angażowanie klientów zawsze wtedy, kiedy chcą uprawiać sport, inspirować się sportem i kupować produkty sportowe. Dzięki partnerom takim jak Zalando, możemy łączyć klientów z naszą marką oraz sportem, a przy tym obsługiwać ich jeszcze szybciej i wygodniej niż dotychczas – mówi Carl Grebert, wiceprezes i dyrektor generalny Nike (EMEA).

– Oferta Zalando już w tej chwili jest niezmiernie szeroka. Nasi polscy klienci mogą wybierać spośród 3500 tysiąca różnorodnych marek, a dzięki technologii każdy z użytkowników posiada na naszej platformie swój indywidualny sklep dopasowany do swoich preferencji i stylu. Partnerstwo strategiczne z Nike będzie idealnym uzupełnieniem naszej oferty, da nam szansę na zapewnienie klientom jeszcze lepszych inspiracji i doświadczeń zakupowych a także pozwoli na dalsze pogłębienie naszych relacji z klientami – podkreśla Daniel Rogiński, dyrektor generalny Zalando na obszar Europy Środkowo-Wschodniej.