Linker Cloud nawiązuje współpracę z Droplo

Platforma Droplo dla dostawców i sprzedawców e-commerce

Jak to działa? Jedna strona oferuje swoje produkty, a druga może je pozyskać do swojego e-sklepu czy innego kanału sprzedaży. Na partnerstwie z Linker Cloud użytkownicy platformy Droplo zyskają obsługę wysyłek w krajach europejskich i dostęp do sieci magazynów w kluczowych lokalizacjach, a co za tym idzie możliwość łatwego skalowania biznesu za granicą. Podjęta współpraca oznacza ułatwienie automatyzacji sprzedaży i dostarczania zamówień do klienta końcowego w ciągu ok. 24 godzin na terenie całej Europy. Droplo pozwala dostawcom w prosty sposób skierować swoją ofertę do sieci sprzedawców z całej Europy. Z kolei sprzedawcy mogą łatwo wyszukiwać oferty i dodać je do własnego e-sklepu lub marketplace typu Allegro. Dzięki Droplo wyszukamy produkty po nazwie, cenie lub czasie realizacji zamówienia, a wybrane pozycje można pobrać bezpośrednio do sklepu internetowego.

Linker Cloud to polski strat-up świadczący usługi fulfillmentowe dla branży e-commerce i firm D2C (sprzedających bezpośrednio do klientów). Linker Cloud upraszcza międzynarodową realizację zamówień, łącząc marki z najbliższym magazynem wyposażonym w zaawansowane oprogramowanie, a następnie zarządzając wszystkimi aspektami dalszego procesu logistycznego: od pakowania, przed dostawę, aż po obsługę zwrotów. Wśród klientów Linker Cloud znajdziemy m.in. InPost, Vision Express i Inter Cars.

Droplo działa wspólnie z Red Cart, dostawcą narzędzi do prowadzenia sklepu internetowego. Tworzony przez nie ekosystem pozwala na integrację internetowego sklepu z serwisami aukcyjnymi (np. Allegro, eBay), systemami płatności (np. PayU, PayPal), porównywarkami cen (np. Ceneo, Skąpiec) czy innymi platformami e-commerce (np. Shoper, PrestaShop). Wśród ich klientów znajdziemy m.in. marki Americanos i Primakomp oraz Grupę PSB.