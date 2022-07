Lisek.App chce odczarować witrynę dark strore

Lisek.App dokonał metamorfozy swojej witryny przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Stacjonarna siedziba dark store ma być wizytówką marki, która przyciąga wzrok przechodniów. Jak piszą w swoich mediach społecznościowych: "potencjał witryn magazynów w branży q-commerce nie był do tej pory wykorzystywany, ale my chcemy to zmienić". Za projekt odpowiadają Kachna Baraniewicz i Aleksandra Zalewska.