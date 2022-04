Lisek.App – coraz bliżej rentowności

Gdy Lisek.App zaczynał na warszawskiej Woli w 2018 roku, był jedynym podmiotem branży q-commerce w tej części Europy. Najbliższym geograficznie konkurentem był działający wtedy tylko w Turcji Getir, dzisiejszy gigant w Europie. Kiedy firma reaktywowała działalność po rocznej przerwie w kwietniu ubiegłego roku, sytuacja była już zupełnie inna. Na polski rynek wchodził międzynarodowy JOKR, a w Warszawie pozycję umacniał Swyft. Wykorzystując swoje dwuletnie doświadczenie sprzed pandemii, Lisek.App bardzo szybko otwierał kolejne magazyny – najpierw w Warszawie, a potem w kolejnych miastach.

Firma, startując w 2021 roku, miała już wiedzę na temat złożoności logistyki, technologii oraz wyzwań związanych ze zmianą nawyków konsumentów. Dlatego sprawnie rozbudowała sieć swoich magazynów i rozpoczęła pozyskiwanie klientów. Dzięki zebranemu doświadczeniu zespół Liska od początku skupiony jest na budowaniu firmy, która ma być rentowna.

Dziś Lisek ma ponad 40 magazynów w 9 miastach Polski, ponad 600 000 pobranych aplikacji i kilkaset osób tworzących doświadczenie najszybszych zakupów. Od niedawna Lisek działa też w zdecydowanie mniej konkurencyjnym środowisku. W grudniu działalność zakończył Swyft, w marcu z Polski zniknął JOKR.

Lisek nabiera rozpędu

Po 12 miesiącach model, w którym działa Lisek, nabiera rozpędu. Na początku swojego cyklu życia darkstore zazwyczaj generuje mniejszą liczbę zamówień, co prowadzi do wyższych kosztów realizacji indywidualnego zamówienia. Zanim darkstore osiągnie znaczny popyt, generuje więc straty operacyjne.

- W miarę zwiększania się lokalnego popytu odblokowuje się wydajność operacyjna i obniżane są koszty realizacji zamówień. Liczba zmiennych w q-commerce sprawia, że niezależnie od skali inwestycji bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia na danym rynku nie da się postawić na nogi takiego biznesu w kilka miesięcy. Potwierdza to praktyka Liska w Warszawie. Darsktore’y, które zostały otwarte w kwietniu i maju zeszłego roku, są coraz bliższe rentowności. Klienci szybko przyzwyczajają się do zakupów z błyskawiczną dostawą. Ci, którzy wypróbowali zakupy w Lisku, wracają i robią kolejne średnio 5-6 razy w miesiącu. W najlepszych darkstore’ach kurierzy dostarczają średnio po 4 zamówienia na godzinę. Po roku działalności w Warszawie znacznie spadł też koszt pozyskania klienta. Od kilku miesięcy utrzymuje się on na poziomie 12 złotych za użytkownika, który zrobił pierwsze zakupy - tłumaczy firma.



Więcej zamówień generuje więc większą wydajność operacyjną, co prowadzi do niższych kosztów dostawy. Wydajny model operacyjny pozwala spłacić początkowe inwestycje w ciągu zaledwie 12-15 miesięcy – o połowę szybciej niż w przypadku tradycyjnych modeli handlu.

Lisek.App to polski start-up założony przez Marka Kośnika i Michała Krowińskiego. Głównymi inwestorami są założyciele oraz fundusz Manta Ray, będący własnością Sebastiana Kulczyka.