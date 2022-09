Lisek.App startuje z Lisek.Lab - platformą analizy i wymiany danych

Lisek.App może monitorować niemal wszystkie zachowania użytkownika aplikacji w całym lejku sprzedażowym: od wyświetlenia reklamy do zakupu danego produktu. Te systematycznie gromadzone informacje stworzyły zbiór danych, które do tej pory nie były dostępne na tradycyjnym rynku grocery.

Lisek wie, jak nieefektywne jest optymalizowanie działań i weryfikowanie strategii bez dostępu do danych dotyczących sprzedaży. Firma zdobyła takie dane samodzielnie i dzięki nowej platformie będzie mogła podzielić się nimi z partnerami.

Platforma umożliwi analitykę wszystkich zachowań klientów w sklepie, również takich, do których dostępu nie mają tradycyjni detaliści. Należą do nich m.in.: analityka koszyka (wraz z kolejnością dodawania produktów do koszyka), współsprzedaż; analityka wzorców zakupowych (ruch, demografia, częstotliwość, segmentacja); zachowanie użytkowników w aplikacji)

W Lisek.Lab dostępna będzie także możliwość stworzenia indywidualnego zestawu danych, szytego na miarę – zgodnie z potrzebami partnerów. Platforma Lisek.Lab będzie też umożliwiać testowanie nowych produktów pod kątem: grup docelowych, współkupowania i price point, wraz z dostępem online do danych.

Na czele Lisek.Lab stoi Paweł Poloczek, dyrektor strategii i Analiz Lisek.App.