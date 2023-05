Lisek.App: W ciągu 1,5 roku udało nam się osiągnąć to, co zajęło Frisco 10 lat

Lisek.App z milionem zamówień

– 2022 rok możemy zdecydowanie zaliczyć do udanych. W ciągu półtora roku działalności Liska osiągnęliśmy przychody, do których inni gracze jak np. Frisco dochodzili 10 lat. Dostarczyliśmy okrągły milion zamówień, zwiększyliśmy o 45% wartość naszego średniego koszyka i zoptymalizowaliśmy wszystkie procesy operacyjne. Jesteśmy aktualnie na ostatniej prostej do rentowności – mówi prezes i współzałożyciel Lisek.App Marek Kośnik.

Lisek i Frisco - porównanie przychodów netto, mln zł, fot. mat. pras.

Klienci wracają do Liska

Tak dobre wyniki Liska w pierwszym roku po wygaśnięciu pandemii to dobry znak dla całej branży, której błyskawicznie rosnąca popularność łączona była ze zjawiskiem lockdownu. Pomimo pełnego otwarcia i uspokojenia sytuacji epidemiologicznej klienci coraz chętniej korzystają z zakupów błyskawicznych. i szybko się do nich przyzwyczajają. Ci, którzy wypróbowali zakupy w Lisku, wracają i robią kolejne średnio nawet 5-6 razy w miesiącu.

- Patrząc na zmianę zachowań konsumenckich, rewolucję technologiczną i przyzwyczajenia młodych pokoleń jestem pewien, że w ciągu najbliższych kilku lat zakupy z błyskawiczną dostawą staną się masową usługą. Nasz plan, który konsekwentnie realizujemy, to być liderem tej kategorii w Polsce – mówi Michał Krowiński, współzałożyciel Lisek.App, odpowiedzialny za obszary: komercyjny i operacyjny.

Co wiemy o Lisek.App

Lisek.App to polski start-up założony przez Marka Kośnika i Michała Krowińskiego. Lisek działa w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Łodzi, Katowicach, Piasecznie, Ząbkach, Markach i we Wrocławiu. Aplikacja Lisek.app do tej pory została pobrana ponad 750 000 razy na telefony z systemami Android i iOS. Z Liska można również korzystać przez stronę sklep.lisek.app Lisek dociera do ponad 3,5 pół miliona Polaków.