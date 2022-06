Lisek odbierze papierowe torby od klientów i użyje ich jeszcze raz

Kurierzy Liska będą odbierać używane torby papierowe od osób, które złożą zamówienia w aplikacji Lisek.app. Torby trafią do magazynów Liska, gdzie zostaną oznaczone specjalnymi naklejkami. Oznaczone torby trafią ponownie do obiegu. Możliwość oddania torby będą mieli klienci we wszystkich miastach, w których działa Lisek czyli w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Poznaniu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Łodzi i Piasecznie.

Akcja "Podaj dalej dla natury" to kolejne działanie proekologiczne. Firma współpracuje na stałe ze Stowarzyszeniem Foodsharing Warszawa ratującym żywność przed zmarnowaniem i przekazuje nadmiar żywności ze swoich magazynów. Produkty trafiają dzięki wolontariuszom Foodsharing do jadłodzielni, w których mogą z nich skorzystać potrzebujący.