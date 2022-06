Lisek uruchomił e-sklep

Sklep Liska jest rozwiązaniem dla osób, które zakupy wolą robić online niż w aplikacji mobilnej. Sama usługa niezależnie od wybranej formy składania zamówienia pozostaje bez zmian. Zakupy zrobione za pośrednictwem strony będą dostarczane w kilkanaście minut, podobnie jak zamówienia składane w aplikacji. Lisek jest pierwszym sklepem z branży zakupów błyskawicznych w Polsce, który uruchomił sklep online.



Lisek.App to polski start-up założony przez Marka Kośnika i Michała Krowińskiego. Lisek działa w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Łodzi, Katowicach, Piasecznie, Ząbkach, Markach i we Wrocławiu. W pierwszym kwartale firma wygenerowała przychód o 300% większy niż w całym 2021 roku.

Aplikacja Lisek.app w marcu tego roku przekroczyła liczbę ponad pół miliona pobrań na telefony z systemami Android i iOS. Lisek dociera do ponad 3,5 pół miliona Polaków.