Lisek z usługą dowozu zakupów na pinezkę, czyli do parku i na plażę

Dowóz zakupów na pinezkę kierowany jest do osób, które spędzają wolny czas na powietrzu, w parkach, na plażach i innych miejscach użytku publicznego. Funkcjonalność działa we wszystkich 13 miastach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Łodzi, Katowicach, Dąbrowie Górnicznej, Piasecznie, Ząbkach, Markach i we Wrocławiu. Usługa została wprowadzona 2 tygodnie temu.

Lisek na pinezkę promowany jest przez maskotki Liska na ulicach i na wydarzeniach na świeżym powietrzu w wymienionych miastach.

Lisek.app to polski start-up, który debiutował w 2018 roku w Warszawie i działał w ramach pilotażu do lutego 2020 roku. Wrócił do działalności w marcu 2021 r., otwierając kilkadziesiąt magazynów, z których dowozi zakupy w 10 minut. Aplikacja przekroczyła liczbę ponad pół miliona pobrań na telefony z systemami Android i iOS.

W pierwszym kwartale 2022 firma wygenerowała przychód o 300% większy niż w całym 2021 roku. Klienci robią tu zakupy średnio 5-6 razy w miesiącu. W najlepszych darkstore’ach każdy kurier dostarcza średnio po 4 zamówienia na godzinę. Firma chce docierać do 10 mln klientów na koniec 2022 roku.

W lipcu 2021 do rady nadzorczej Zorro Delivery, czylu spółki rozwijającej aplikację Lisek, wszedł Damian Zapłata, Sebastian Kulczyk, a we wrześniu dołączył Marek Krzyżanowski. W zarządzie zasiada Marek Kośnik, Michał Krowiński i Paweł Owczarski. Wśród udziałowców znalazł się fundusz Manta Ray Ventures, należący do Sebastiana Kulczyka.