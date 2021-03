Listy zakupowe sposobem na lojalizację e-konsumentów

W wyniku pandemii 70% internautów zaczęło kupować w Internecie. Fot. Shutterstock

Duża część zakupów online’owych w Polsce jest planowana. Internauci wskazują na zaplanowany zakup jako okoliczność zakupową 1,5 raza częściej niż zachciankę czy zakup z powodu ciekawej promocji. E-kupujący budżetują swoje zakupy w ujęciu miesięcznym 2-krotnie częściej niż przeciętny konsument. Oznacza to, że jest duże pole dla marek na przypominanie i ułatwianie konsumentom zaplanowanych, powtarzalnych zakupów.

Jak wynika z badania zrealizowanego przez Mobile Institute i Izbę Gospodarki Elektronicznej na grupie ponad 2700 internautów, co 3. z nich jest zainteresowany tym, żeby e-sklep przypomniał mu o zakupie, stworzył listę zakupową i jedynie poprosił go o zatwierdzenie jednym kliknięciem. Taka opcja interesuje też 50% e-kupujących. Co więcej, 49% z nich chciałoby, aby również to ostatnie kliknięcie dokonało się automatycznie. 34% chciałoby traktowania vip-owskiego, jeśli ich wydatki tak ich zaklasyfikują. Przez indywidualne traktowanie rozumieją nie tylko dostęp do ofert i kolekcji wcześniej oraz szybsze dostawy, ale także własnego doradcę wspierającego ich w procesie zakupowym. 48% internautów i 68% e-kupujących marzy też o systemie bądź aplikacji, które – opierając się na ich liście zakupowej – pokazywałyby im optymalne miejsce zakupu danego produktu. 46% internautów i 64% e-kupujących chętnie skorzystałoby z opcji zakupów w czasie rzeczywistym na podstawie wideo, gdzie sprzedawca lub klient pokazuje na sobie lub w swoim mieszkaniu i rekomenduje dany produkt (tzw. live commerce). Nie spadło też, mimo pandemii, zainteresowanie opcją wygodnego sczytywania informacji z ulotek i etykiet podczas wizyty w sklepach stacjonarnych celem dokonania optymalnego zakupu w Internecie. Takie rozwiązanie mogłoby skłonić do zakupu online 54% konsumentów i 76% e-klientów odwiedzających sklepy offline.

W wyniku pandemii 70% internautów zaczęło kupować w Internecie. 51% zrobiło to już w 2020 roku, a kolejne 19% zapowiada, że zwiększy wydatki teraz, w 2021 roku. 15% w grupie internautów, którzy już przed pandemią kupowali w sieci, deklaruje, że teraz robi tu prawie wszystkie zakupy. Pozostaje jednak pytanie, czy tak pozostanie, gdy już gospodarka zostanie odblokowana i konsumenci będą mogli dowolnie wybierać kanał zakupowy.