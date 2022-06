Lite e-Commerce: Jush i delio to jedyne podmioty w q-commerce, które są w stanie osiągnąć rentowność

Jak rozwija się projekt delio, a jak projekt Żabka Jush?

Jush i delio to usługi, które się w pełni uzupełniają i zachodzi pomiędzy nimi efekt bardzo dużej synergii. Obserwujemy ten wpływ w kilku obszarach naszej działalności - w szczególności operacji, logistyki centralnej czy też zakupów. Rozwijając obie marki łączymy naszą wiedzę i doświadczenia z funkcjonowania obu usług. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom jak najlepsze doświadczenia zakupowe.

Skupiamy się na dynamicznym rozwoju obu usług. Zależy nam, żeby jak najszybciej rozszerzać zasięg działania zarówno aplikacji Jush, jaki i supermarketu online delio. W przypadku naszej pierwszej usługi w sześć miesięcy udało nam się wejść do pięciu miast i analizujemy możliwość debiutu w kolejnych lokalizacjach. Wprowadzamy do niej również nowe funkcjonalności, jak możliwość zamówienia zakupów do parków oraz na plażę. Pracujemy również nad nowymi opcjami, które jeszcze bardziej ułatwią korzystanie z naszej aplikacji.

Nasza druga usługa zadebiutowała w marcu. Dostajemy pozytywny feedback na jej temat, a nasze statystyki pokazują, że klienci chętnie do nas wracają.

Czy obie usługi są rentowne?

Od początku jesteśmy skupieni na budowaniu usług, które mają być rentowne. Kluczowe dla osiągnięcia tego celu są synergie z Grupą Żabka, które są istotne jeżeli chodzi o relacje z dostawcami, logistykę centralną czy też kwestie marketingowe. Ponadto zainwestowaliśmy w technologię i stworzyliśmy procesy, które umożliwią nam szybkie uzyskanie rentowności. Dzięki tym czynnikom dobre wyniki możemy osiągnąć przy nieporównywalnie niższej skali niż podmioty, które takich przewag strukturalnych nie posiadają.

W chwili obecnej kluczowe jest dla nas zwiększenie penetracji rynku. W przypadku Jusha bijemy rekordy liczby zamówień z tygodnia na tydzień i to nas bardzo cieszy. Wierzymy, że również delio będzie wkrótce jednym z liderów w swojej kategorii.

Jakie miasta obejmują te usługi, a w jakich pojawią się w najbliższym czasie?

Jush zadebiutował w poprzednim roku w Warszawie i od tego czasu poszerzyliśmy zasięg jego działania o Gdańsk, Kraków, Katowice i Piaseczno. delio obecne jest w stolicy, jak i w podwarszawskim Konstancinie i Piasecznie. Zależy nam na jak najszybszym rozwoju obu usług, dlatego na bieżąco analizujemy możliwość pojawiania się w kolejnych miastach. Wybierając następne lokalizacje, pod uwagę bierzemy wiele różnych czynników, takich jak dane demograficzne, dostępność lokalnych dostawców czy obecność konkurencji.

Jakie plany ma spółka odnośnie dalszego rozwoju tych projektów?

Bacznie obserwujemy rynek, który charakteryzuje się dużą dynamiką. Jego specyfika spowodowała, że kilka firm zaprzestało działalności w Polsce, a kolejne, które przymierzały się do debiutu nad Wisłą, musiały zrewidować swoje plany. Chcemy, żeby nasze usługi wpisywały się w potrzeby konsumentów. Dlatego jesteśmy firmą, która aktywnie słucha klientów i działa w oparciu o ich feedback. Jednym z filarów naszej działalności jest szybki rozwój. Chcemy w jak najkrótszym czasie objąć zasięgiem jak największą liczbę klientów i stać liderem w kategoriach, w których działamy.

Do jakiego konsumenta kierowana jest usługa delio, a do jakiego Żabka Jush?

Jush i delio są usługami, które wzajemnie się uzupełniają. Każda z nich odpowiada na inne potrzeby konsumentów i spełnia różne misje zakupowe. W przypadku Jusha model działania aplikacji opiera się na zaspokajaniu nagłych potrzeb, kiedy dany produkty potrzebujemy dosłownie za chwilę, z dostawą nawet w 15 minut. Zamówienia są bardzo zróżnicowane – część z nich to kilka podstawowych produktów na śniadanie lub obiad w pracy, a niektóre obejmują większą liczbę artykułów. Dużą popularnością cieszą się również dania gotowe. Natomiast delio jest adresowane do konsumentów, którzy potrzebują kupić wszystkie potrzebne produkty w jednym miejscu i dostać je w wyjątkowym, jak na supermarket online tempie. Duże zakupy na kilka dni pojawią się pod drzwiami już nawet w godzinę od złożenia zamówienia. delio z blisko 5 tysiącami produktów zadba o szeroki wachlarz potrzeb klientów, dostarczając zarówno codzienne, popularne produkty, jak i towary rzemieślniczych brandów, świeże warzywa i owoce, produkty bio, kosmetyki czy chemię gospodarczą.

Jakie perspektywy ma przed sobą segment q-commerce? Jakie bariery w rozwoju napotyka ten segment?

W ubiegłym roku obserwowaliśmy boom na usługi z rynku q-commerce, a nowi gracze wyrastali jak grzyby po deszczu. Nie było w tym nic dziwnego, ponieważ Polacy pokochali szybkie zakupy przez Internet i ten trend nie słabnie. Jednak nie wszyscy zainteresowani poradzili sobie na tym rynku, który wymaga zaawansowanych technologii oraz odpowiedniej logistyki i wykorzystania skali. Sytuacja zmusiła niektórych do wycofania się, a firmy, które zastanawiały się nad debiutem w Polsce, musiały zrewidować swoje plany. Nasze usługi trafiły w gusta polskich konsumentów. Głównie za sprawą przyjaznego interfejsu, a także wysokiej klasy produktów świeżych i szerokiego asortymentu. Dla naszej firmy kluczowe jest wykorzystanie skali oraz ekosystemu Grupy Żabka. Dzięki niemu wierzymy, że jesteśmy obecnie jedynym podmiotem na polskim rynku, który jest w stanie osiągnąć zyskowny wzrost.

Odpowiedzi udzieliło biuro prasowe Lite e-Commerce.