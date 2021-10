Livestreaming, zakupy antycypacyjne, rekomendacje - ekspert o trendach w e-sprzedaży

Dużą popularnością, zwłaszcza w branży odzieżowej, cieszą się sprzedażowe transmisje live. - Za oceanem już dawno temu popularne były w amerykańskiej telewizji transmisje live, w czasie których prezentowano nowy, atrakcyjny asortyment i zachęcano widzów do zakupów przez telefon. W Polsce taki format znany jest jako „telezakupy”, choć nigdy szał zakupów robionych przed ekranem i „na żywo” u nas jakoś specjalnie się nie przyjął. Aż do teraz. Największą popularnością transmisje live na Facebooku i live streamy sprzedażowe cieszyły się pod koniec w 2020 roku, w szczytowej fazie pandemii i zamkniętych sklepów stacjonarnych oraz galerii handlowych, ale taką sprzedaż na Facebooku i na żywo prowadziły już wcześniej właścicielki wielu butików. Pomysł na nie jest dość prosty: właściciel lub właścicielka sklepu uruchamia w telefonie, komputerze lub tablecie kamerę i na żywo, za pośrednictwem transmisji live, prezentuje sprzedawany asortyment. Dokładnie pokazuje, jakie ubrania lub dodatki sprzedaje, a oglądający mogą w czacie pod transmisją live pytać o ich ceny i szczegóły - mówi ekspert.

W sklepach odzieżowych, choć nie tylko w takich, wzrasta także popularność płatności odroczonych, pozwalających na spłatę towaru do 30 dni od dnia zakupów.

- Jest to o tyle wygodne np. dla klientów branży odzieżowej, że mogą zamówić dowolną liczbę produktów - np. spodni, sukienek, butów - a jeśli jakiś nie będzie pasować, spokojnie go odeślą. Z kolei w celu dokonywania zakupów jak najlepiej dopasowanych do naszych potrzeb i gustów, a więc uniknięcia procedury zwrotów, sklepy internetowe uruchamiają systemy rekomendacji, bazujące - tak jak w sklepach Shoper - na sztucznej inteligencji. Dzięki danym zebranym podczas wizyty klienta w sklepie internetowym, a następnie ich analizie, na stronie, która korzysta z tzw. systemu rekomendacji, wyświetlają się propozycje oraz zestawy produktów, które mogą go dodatkowo zainteresować oraz zwiększyć wartość koszyka zakupowego. Rekomendacje pracują w oparciu o zaawansowane algorytmy oraz machine learning, dzięki czemu analiza odbywa się w czasie rzeczywistym – system analizuje, co podoba się klientowi i na podstawie tych informacji proponuje najlepsze propozycje - wyjaśnia Artur Halik.

Zakupy antycypacyjne

W nowoczesnych e-sklepach wzrasta rola treści wideo - dla zobrazowania sprzedawanych produktów sklepy publikują na karcie produktów już nie tylko zdjęcia, ale filmy produktowe, pokazujące, jak dany towar może wyglądać w codziennym zastosowaniu.

- Na Zachodzie Amazon rusza z kolei z tzw. zakupami antycypacyjnymi. Chce przewidywać, co kupimy (z pomocą analizy naszych dotychczasowych wyborów, trendów wśród osób o podobnym profilu zakupowym i przy wsparciu sztucznej inteligencji) i z wyprzedzeniem wysyłać odpowiednie produkty do magazynu najbliższego naszemu miejscu zamieszkania. Dzięki temu będą gotowe do szybkiej wysyłki, kiedy już je kupimy - tłumaczy nasz rozmówca.

Do zyskujących popularność trendów w e-commerce można też zaliczyć zakupy subskrypcyjne, które mają sens, gdy zakup danego produktu ma dużą szansę powtórzyć się w niedalekiej przyszłości (tak jak np. w przypadku filtrów do wody czy karmy dla kota). - Regularne wizyty kuriera pozwalają też na wprowadzenie bardziej ekologicznych rozwiązań, takich jak odbiór pustych pojemników z tzw. dietą pudełkową lub po kapsułkach z kawą przy dostarczaniu kolejnych, co również jest coraz częściej spotykana praktyką w branży - dodaje ekspert.

Nowe kanały dotarcia do klientów

Firmy coraz częściej wykorzystują dzisiaj w tym celu media społecznościowe, które jeszcze kilka lat temu służyły głównie budowie wizerunku, nie bezpośredniej sprzedaży (tzw. social selling). - Przeciętny użytkownik spędza jednak dzisiaj ponad 3-4 godziny korzystając ze smartfona i 2 godziny na portalach społecznościowych. W tym celu choćby, sklepy internetowe chętniej wykorzystują funkcjonalności dostępne w obrębie social mediów, jak np. listy zakupowe czy oceny użytkowników na temat produktów, do rozwijania sprzedaży - mówi Artur Halik.

Przedstawiciel Shopera zwraca też uwagę na fakt, że konsumenci coraz aktywniej wykorzystują do zakupów nowe urządzenia, takie jak smart zegarek czy smart TV. - Jak wynika z badań rynkowych, jedynie 3% konsumentów mobilnych nie wykorzystuje posiadanego smartfona w kontekście zakupowym. Nawet jeśli jednak nie kupują bezpośrednio na nim, to przy jego pomocy poszukują informacji, opinii, inspiracji, porównują oferty, a także śledzą stan zamówienia. Coraz częściej bowiem klienci zaczynają proces zakupowy na jednym urządzeniu, a kończą na innym. W związku z tym niezwykle istotna staje się dzisiaj kwestia dostarczania im jednolitego doświadczenia zakupowego, niezależnie od kanału prowadzonej sprzedaży - podsumowuje nasz rozmówca.