Lodówkomaty są przyszłością rynku q-commerce

Co oferuje Blulog?

Nasze rozwiązania, na które składają się urządzenia IoT i oprogramowanie, to kompleksowe systemy do monitorowania krytycznych parametrów, takich jak temperatura, wilgotność czy naświetlenie, przez przedsiębiorstwa. Dzięki nim firmy mogą poprawić swoje procesy w ramach łańcucha dostaw, zminimalizować straty towarów, zmniejszyć zużycie energii - jednym słowem mają wpływ na optymalizację kosztów prowadzenia działalności. Nasza autorska technologia jest na tyle uniwersalna, że można ją wykorzystać w różnych branżach - w sektorze spożywczym, farmaceutycznym, przemyśle, logistyce, retail. Kluczowe jest określenie potrzeb i oczekiwań danej organizacji, a następnie zaproponowanie rozwiązania, które te potrzeby zrealizuje.

Czy wraz z rozwojem e-commerce pojawiły się nowe możliwości dla Blulog?

Wraz z rozwojem handlu elektronicznego obserwujemy wzrost zapotrzebowania na rozwiązania, które mogą pomóc firmom w zapewnieniu świeżości i bezpieczeństwa produktów sprzedawanych online.

Wiele firm transportowych posiada albo wprowadza do swojej floty tzw. „lodówkomaty”, w których przesyłki mogą czekać na odbiór nawet wiele godzin. W takich rozwiązaniach tym bardziej potrzebne jest monitorowanie parametrów, aby bezpieczeństwo produktów oraz ich jakość była na najwyższym poziomie. Ponadto, widząc zmieniające się parametry można wcześniej zareagować na awarie urządzeń chłodzących, dokonać naprawy lub wymiany urządzenia i zmniejszyć ryzyko strat przechowywanych produktów. Mamy potencjał i możliwości technologiczne, aby wprowadzić rozwiązanie umożliwiające śledzenie przesyłki podczas całego procesu logistycznego w taki sposób, aby klient końcowy znał dokładnie jej parametry w trakcie podróży - w czasie rzeczywistym lub w formie raportu końcowego.

Wzrost zainteresowania q-commerce

Jak postrzegają Państwo przyszłość rynku e-commerce?

Jesteśmy świadomi, że rynek e-commerce będzie się nadal rozwijał i powiększał w najbliższych latach, zwłaszcza że coraz więcej osób nabiera przekonania i wprawy robieniu zakupów online. Popularność zakupów e-grocery znacznie wzrosła, w szczególności w czasie pandemii COVID-19 i oczekujemy, że ten trend utrzyma się nawet po jej zakończeniu. Tegoroczny raport PWC “Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027” przewidywał wzrost wartości sektora z 94 do 187 mld zł w tym okresie. Dodatkowo można zauważyć, że klienci detaliczni i hurtowi oraz inni uczestnicy rynku mają coraz większe wymagania względem siebie i jakości obsługi, doświadczenia klienta jest coraz bardziej istotnym czynnikiem w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Gdzie Blulog chce być za 5, 10, 15 lat?

W świecie e-handlu mamy nadzieję ugruntować swoją pozycję jako wiodący dostawca innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie monitoringu. Naszym celem jest dalszy rozwój i doskonalenie naszych produktów i usług. Widać, że potrzeby rynku cały czas się zmieniają, więc aby móc efektywnie wspierać firmy i my musimy cały czas pracować nad swoimi rozwiązaniami, rozbudowywać ich możliwości i funkcje. Chcielibyśmy utrzymać pozycję nie tylko jako producent, ale także jako doradca w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań.

Gdzie szukacie oszczędności w czasach kryzysu gospodarczego?

W czasach globalnego kryzysu gospodarczego oszczędzamy dzięki optymalizacji kosztów w rozwoju i produkcji naszych produktów. Staramy się jak najrozsądniej zarządzać naszymi kosztami. Zarówno pandemia jak i kryzys światowy zmusiły nas do optymalizacji procedur, dzięki czemu nie boimy się patrzeć w przyszłość.

Natomiast w kontekście innych sektorów, tak naprawdę wszystko zależy od bardzo wielu czynników, m.in. branży, rodzaju prowadzonej działalności, skali, lokalizacji itp. Jeden ze sposobów to na pewno obniżenie kosztów energii, czyli np. pozyskiwanie ich z tanich, odnawialnych źródeł lub optymalizacja zużycia. Można tego dokonać właśnie przez monitorowanie urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcji, magazynowaniu i dostosowywaniu parametrów do momentu, gdy uzyskamy odpowiednią wydajność i zużycie, bez straty na jakości. Druga kwestia to obniżanie poziomu strat, co przede wszystkim dotyczy firm zajmujących się produkcją, transportem, przechowywaniem i obrotem produktami wrażliwymi, świeżymi.

Jak wygląda Wasza współpraca z dostawcami produktów detalicznych?

Współpracujemy z firmami kurierskimi, na przykład z DHL Global Forwarding, która wykorzystuje nasz system do monitorowania przesyłek farmaceutycznych w logistyce na całym świecie. Oczywiście planujemy dalej rozwijać się w tym kierunku, bo ta gałąź branży transportowej rośnie w zawrotnym tempie, a coraz więcej przedsiębiorstw potrzebuje większej kontroli nad parametrami swoich przesyłek. Idealnym przykładem są wspomniane wcześniej „lodówkomaty”. Ponadto, lepszą kontrolą i minimalizacją strat zainteresowane są również towarzystwa ubezpieczeniowe, które ubezpieczają przesyłki firm logistycznych. To powoduje, że obecność rozwiązań IoT i systemów do monitorowania parametrów w łańcuchu dostaw w kolejnych latach będzie nieodzowna.