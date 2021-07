Logicor zbudował magazyn dla firmy farmaceutycznej

Logicor zakończył budowę obiektu logistycznego w formule BTS dla firmy farmaceutycznej o powierzchni 17 960 mkw. w Strefie Przemysłowej Pass w Błoniu k. Warszawy.

Obiekt logistyczny Błonie składa się z powierzchni magazynowej (16 650 mkw.) oraz przestrzeni socjalno-biurowej (750 mkw.). Został on w pełni zaprojektowany oraz wykonany z uwzględnieniem wszystkich potrzeb magazynowania produktów farmaceutycznych.

„Nowa realizacja w Błoniu to przemyślana inwestycja, która spełnia oczekiwania naszego klienta zarówno pod względem standardów technologicznych, jak i doskonałej lokalizacji. Obiekt został zrealizowany w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju Logicor, standard BREEAM z oceną Very Good i z zastosowaniem dodatkowych ekologicznych środków. Naszym celem jest wdrażanie takich innowacyjnych rozwiązań we wszystkich nowych projektach” – powiedział Bartosz Mierzwiak, dyrektor zarządzający CEE & Northern Europe w Logicor.

Budynek wyposażony został w panele fotowoltaiczne, które mogą w całości zasilić klimatyzację części biurowej. Instalacja paneli solarnych jest wystarczająca do podgrzania zapotrzebowania na wodę użytkową. Cały obiekt posiada najwyższy standard instalacji oświetlenia LED z pełną automatyką DALI w tym czujniki ruchu i światła dziennego. Instalacja została zaprogramowana zgodnie z wytycznymi klienta, aby zmaksymalizować oszczędności w zużyciu energii.” – powiedział Ernest Ziółkowski, Head of Project Management CEE w Logicor.

Obiekt wyposażony został również w instalację szarej wody. Wszystkie tereny zielone wokół budynku zaplanowano z wykorzystaniem lokalnych gatunków roślin odpornych na suszę. W trosce o środowisko zainstalowano budki lęgowe dla ptaków. Uzupełnione to zostało projektem zieleni i licznie zasadzonymi drzewami na działce. W ramach projektu zrealizowano również dwie stacje do ładowania samochodów elektrycznych - każda o mocy 22kW.