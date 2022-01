Logistyczna firma najemcą magazynów Panattoni

Completio to firma oferująca kompleksowe i bezpieczne rozwiązania magazynowe. Usługi, które powierzają jej klienci, koncentrują się wokół transportu towarów i rozmieszczaniu ich w magazynie. Firma posiada system podglądu zdarzeń od momentu rozładunku do czasu przekazania przesyłek firmie transportowej, co ułatwia kontrolę pracy magazynu. W zakresie obowiązków Completio znajduje się również obsługa zwrotów i reklamacji i utrzymywanie kontaktów z klientem za pośrednictwem infolinii, chatu oraz poczty e-mail.

Wynajęta powierzchnia wynosi 5380,8 mkw. w magazynie i 216,60 mkw. w biurze.