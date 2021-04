Logistyka e-handlu na nowo, czyli dostawa prosto ze sklepu

Nie z magazynu, a ze sklepu - tę zasadę wdraża coraz więcej sklepów, fot. Shutterstock

Przy niewielkim lub okresowo zerowym ruchu w sklepach stacjonarnych, ich sprzedawcy zostali z zalegającym na półkach towarem, którego jednocześnie zaczynało brakować w ich magazynach sklepu internetowego. Nowym trendem jest dostawa towaru bezpośrednio ze sklepu.

Amerykańska sieć sklepów Best Buy już w 2014 wprowadziła opcję wysyłki prosto ze sklepów stacjonarnych - ship from store. W raporcie rocznym spółka oceniała, że pozwoliło jej to zwiększyć dostępność produktów i skrócić czas dostawy do klientów. W ubiegłym roku Best Buy poszedł o krok dalej. 250 sklepów wybranych ze względu na dużą powierzchnię i optymalną lokalizację przekształciło część działalności w centra realizacji zamówień online i zaczęły obsługiwać znacznie więcej wysyłek niż do tej pory.



Na podobny ruch zdecydowała się posiadająca 1400 sklepów w USA i Kanadzie firma Bed Bath & Beyond. ¼ swoich salonów wyposażenia wnętrz zamieniła w mini centra logistyczne. W połowie ubiegłego roku 36 proc. zamówień internetowych realizowała ze sklepów stacjonarnych. Podobne informacje napłynęły ze strony giganta odzieżowego GAP i sieci supermarketów Target. Apple, który w kwestiach związanych z technologiami jest głównym innowatorem, w obszarze dystrybucji zdecydował się podążyć za trendem wykreowanym przez innych - jesienią ubiegłego roku zaczął wykorzystywać swoje sklepy jako centra dystrybucji dla klientów zamieszkałych w promieniu 100 mil od iStore.



Widocznym efektem upowszechnienia się wysyłek z wykorzystaniem sieci sklepów będzie nowy standard czasu dostawy. Kilka dni czekania na paczkę mieści się jeszcze w normie oczekiwań kupujących, ale wkrótce może się stać nieakceptowalny. Konsumenci coraz częściej będą oczekiwać dostawy tego samego dnia, a gdy nie będzie to dostępna opcja - będą przerywać zakupy.

W branży handlowej ten nowy standard zacznie z czasem działać na korzyść większych graczy z rozbudowaną siecią placówek. To przyspieszy obecny już na rynku trend konsolidacji branży i wchłaniania mniejszych marek przez duże retailowe sieci skutecznie realizujące strategię omnichannel.