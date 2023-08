Logistyka Stuart wspiera dostawy od Pstryku.pl

Platforma logistyczna Stuart oferująca szybkie dostawy rozpoczęła współpracę ze szczecińskim marketplace do zamawiania jedzenia Pstryku.pl. Do tej pory firmy zrealizowały wspólnie już ponad 20 tys. dostaw, przekraczając tym samym 1 mln złotych wartości zamówień. Wygląda na to, że działania nie ograniczą się jedynie do Szczecina. Pstryku.pl, będący tańszą alternatywą dla popularnych marketplace, planuje ekspansję na największe miasta w Polsce, w których zakotwiczony jest już Stuart.