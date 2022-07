Logistyka to klucz do wartości pożądanych przez konsumentów

Jak w ostatnim czasie, w niepewnym środowisku gospodarczo-politycznym, zmienił się biznes? Czy firmy były gotowe na tak duże zmiany i wdrażanie innowacyjnych cyfrowych rozwiązań?

Jarosław Dąbrowski, kierownik sprzedaży Reflex w Hardis Group Polska: - W ciągu ostatnich lat zaobserwowaliśmy bardzo drastyczne zmiany spowodowane czynnikami niezależnymi od prowadzonego biznesu.

O ile obecną sytuację ekonomiczną mogliśmy przewidzieć w nadchodzącej przyszłości, to na pewno nikt nie spodziewał się, że zmiany nastąpią tak nagle.

Większość firm nie była przygotowana na zmiany takie jak praca zdalna czy przeniesienie swoich systemów IT/operacji do chmury. Zostały niejako zmuszone do tego, jednak tranzycja w większości przypadków nie była tak trudna, jak pierwotnie mogło się wydawać.

Cześć firm wdrożyła w przyspieszonym tempie odkładane na później plany, pozostałe działały instynktownie, dostosowując się do nowych informacji z rynków. Niewątpliwie postawa firm technologicznych, które również zmieniły podejście do klientów, ułatwiła przyspieszoną transformację. Jest to jednak proces ciągły i nie został zakończony ciągu ostatnich lat. Biznes ciągle ewoluuje i wprowadza nowe, innowacyjne rozwiązania.

Co jest dziś największym problemem przedsiębiorstw, jeśli chodzi o sprawną logistykę?

Szybkość i dokładność realizacji zamówień ma zasadnicze znaczenie dla wyników handlowych. Jednak konkurencja jest dziś ogromna, a marże niskie. Widzimy więc trend "dążenia do wielkości". Główne rynki internetowe, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych i sprzedawcy detaliczni starają się przetrwać presję na marże poprzez agregację, sprzedaż i dystrybucję produktów wielu różnych marek. Jednocześnie konsumenci domagają się coraz krótszych terminów dostaw. W związku z tym obserwujemy ruch w kierunku tworzenia wszechstronnych sieci dystrybucji, obejmujących drop shopy, lockery i centra mikro-fullfilment. Ponadto, przejście do kompletacji pojedynczych sztuk oraz trend do budowania magazynów na zamówienie w sektorach takich jak produkcja samochodów, wymaga od logistyki dużej zwinności. W rzeczywistości, w porównaniu z logistyką sprzed zaledwie dziesięciu lat, dzisiejsze działania operacyjne są niezwykle złożone, przyspieszone i intensywne. To idealny czas na modernizację magazynów i dostosowanie ich do wymogów klientów.

Jak od strony logistycznej funkcjonuje branża e-commerce?

Obroty w handlu elektronicznym rosną o 14% rocznie w Europie, podczas gdy sprzedaż online w Stanach Zjednoczonych przeskoczyła już tę w tradycyjnych kanałach. Wartością dla konsumentów w e-handlu nie jest wyłącznie cena: jest to kompleksowy pakiet obejmujący asortyment produktów, elastyczny czas wysyłki (wysyłka standardowa, ekspresowa i w ciągu 24 godzin), usługi (bezpłatne zwroty) oraz opcje personalizacji. To wszystko opiera się na innowacyjnej i złożonej logistyce, dlatego można ją postrzegać jako klucz do pożądanych przez konsumenta wartości: od niej zależy zarówno doświadczenie klienta, jak i jego lojalność. Zarówno typowi gracze e-commerce, jak i detaliści omnichannel muszą mieć odpowiednie narzędzia technologiczne, aby wspierać i stymulować swój wzrost.

Jak automatyzacja zmieni rynek magazynów?

Inwestycje w automatyzację, w szczególności w technologie takie jak chmura, sztuczna inteligencja i robotyka, stają się coraz bardziej dostępne pod względem kosztów. Dodatkowo zapewniają wgląd w operacje w czasie rzeczywistym czy analitykę predykcyjną, które są niezbędne dla wszystkich rodzajów magazynów. W rzeczywistości większość naszych klientów przeprowadziła lub właśnie rozpoczyna programy modernizacji technologicznej.