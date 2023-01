Logistyka: Wyniki sprzedażowe wróciły do poziomu sprzed pandemii

Koniec roku i początek kolejnego to czas podsumowań. Z pewnością 2022 nie należał do najłatwiejszych – po dwóch latach pandemii mieliśmy nadzieję na uspokojenie sytuacji, jednak agresja Rosji na Ukrainę przyniosła destabilizację regionu i kolejne trudności dla biznesu.

Pogłębiły się trudności związane z brakami kadrowymi pracowników magazynowych oraz kierowców

Jak wyglądał rok 2022 w branży logistycznej?

Agnieszka Sałek, dyrektorka handlowa Quick Service Logistics Polska: Mijający rok nie był łatwy dla branży. Już na początku roku 2022, po dwóch latach pandemii, sytuacja na rynku stanowiła wyzwanie dla firm. Atak Rosji na Ukrainę oraz w jego konsekwencji, wysokie ceny energii spowodowały wiele perturbacji. Wojna miała też drugą konsekwencję, równie ważną dla logistyki: pogłębiły się trudności związane z brakami kadrowymi pracowników magazynowych oraz kierowców – wiele osób zatrudnionych na tych stanowiskach wróciło do swojego kraju, aby walczyć. Także ogólna sytuacja gospodarcza przekładała się na niestabilność i niepewność na rynku, co również nie ułatwiało działań.

Wszystko to ma wpływ na trudną sytuację branżową, której skutki będziemy najprawdopodobniej odczuwali jeszcze w 2023. Jednocześnie można zauważyć kilka pozytywów, na przykład zwiększone zainteresowanie źródłami odnawialnej i zielonej energii, w celu szybszego uniezależnienia się od paliw kopalnych.

QSL Polska: Nauczyliśmy się jak zatrudniać szybciej

Jakie działania w tej sytuacji podjęło QSL Polska?

AS: Konieczne było dokładne przeanalizowanie działań oraz udoskonalenie procesów, aby utrzymać poziom świadczonych usług. Okres pandemii nauczył nas bardzo szybkiego reagowania na zmiany, co przydało się także w 2022 roku. Elastyczność i wypracowane know-how pozwoliły nam na ciągłość operacji i utrzymanie wysokiej jakości serwisu, pomimo występujących trudności.

W obliczu problemów związanych z brakami kadrowymi wdrożyliśmy nowe rozwiązania oparte na bezpośrednim pozyskiwaniu pracowników, zarówno za pośrednictwem agencji zewnętrznych, jak i rekruterów wewnętrznych. Dzięki temu szybciej zatrudniamy nowych pracowników, kluczowych dla płynnego działania operacji.

Czy pomimo trudności udało się wprowadzić innowacje? Jakie obszary rozwijała firma?

AS: Skupiliśmy się na zrównoważonym rozwoju. Kontynuowaliśmy wymianę floty na bardziej ekonomiczną i przyjazną środowisku, z silnikami spełniającymi normy EURO-6. Działanie to ma bezpośredni wpływ na wszystkie nasze operacje. Jednocześnie warto wymienić dostosowywanie pojazdów do zmian klimatycznych, poprzez unowocześnienie rozwiązań chłodniczych. To kolejny ważny krok w kierunku zielonych zmian w firmie, zgodnie z założeniami naszej strategii społeczno-środowiskowej QSER.

Pomimo trudności opisanych wcześniej odnotowaliśmy, że wolumeny, po problemach z okresu pandemii, wróciły do normy, a my odpowiednio zarządzamy tym wzrostem.

Jakie są prognozy dla branży w 2023?

AS: Początek roku z pewnością nie będzie łatwy – problemy, z którymi spotkaliśmy się w 2022, takie jak wysokie ceny energii, inflacja, będą nadal aktualne. Jesteśmy jednak bogatsi o doświadczenia, dzięki czemu możliwe będzie lepsze dostosowanie i zaplanowanie działań. Elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany na rynku to cechy, które pozwolą na efektywne działanie firm.

QUICK SERVICE LOGISTICS POLSKA to polski oddział międzynarodowej grupy logistycznej Meyer Quick Service Logistics. Dostarcza kompleksową obsługę logistyczną, koordynując pełny łańcuch dostaw, od nabywania produktów, poprzez jego magazynowanie, po dystrybucję do punktów sprzedaży.