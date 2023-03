Logstor zwiększył powierzchnie najmu w Diamond Business Park Gliwice

Diamond Business Park Gliwice Gliwice (DBP) to kompleks produkcyjno-magazynowo-biurowy ulokowany w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSE), podstrefa Gliwice, która znajduje się zaledwie 10 minut jazdy samochodem na północny zachód od Centrum miasta.

Kompleks produkcyjno-magazynowo-biurowy

Projekt, zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowej drogi ekspresowej E-40, która łączy Calais nad kanałem La Manche we Francji z Kazachstanem, oraz zaledwie 7 km od Kleszczów autostrady A4. W odległości 2 km od parku znajduje się również stacja kolejowa oraz śródlądowy Port Gliwice.

- Atutem Diamond Business Park w Gliwicach jest na pewno lokalizacja, ale również położenie w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i przyjazna dla inwestorów postawa władz lokalnych. Przekłada się to na zainteresowanie najemców i bardzo dobre parametry pustostanów w tym obiekcie – mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing w White Star Real Estate.

Rury preizolowane Logstor stosowane są dla potrzeb ciepłownictwa, chłodu systemowego, przemysłu petrochemicznego oraz spożywczego.

- Logstor to nasz wieloletni najemca, który w ostatnim czasie sygnalizował nam, że będzie potrzebował powiększyć swoją powierzchnię, z dotychczas wynajmowanej 5 tys. mkw., o minimum kolejne 2 tys. mkw. Dzięki temu mogliśmy przygotować się na większe potrzeby najemcy w dogodnej dla niego części parku, która przylegała do wykorzystywanych przez niego wcześniej powierzchni – komentuje Urszula Rasmussen.

Diamond Business Park Gliwice to trzy hale o łącznej powierzchni ponad 55 tys. mkw. (fot. mat. pras.)

Logstor w Diamond Business Park Gliwice

Diamond Business Park Gliwice to trzy hale o łącznej powierzchni ponad 55 tys. mkw. W budynkach klasy A prowadzona jest działalność logistyczna i produkcyjna. Na zewnątrz znajdują się szerokie place manewrowe i liczne miejsca parkingowe dla najemców oraz ich klientów.

Umowa z Logstor to kolejna transakcja najmu w Diamond Business Park Gliwice w ciągu ostatnich miesięcy. Wcześniej do grona najemców dołączyła firma Flytronic oraz Ht&L Fitting Polska, a dotychczasowy najemca, firma Etisoft, rozszerzył umowę o kolejne 1400 mkw. W październiku ub.r. z kolei 2 tys. mkw. wynajęły Zakłady Metalowe Postęp.

Diamond Business Park Gliwice to kompleks przemysłowo-magazynowo-biurowy o powierzchni 55 000 mkw. dostosowany do potrzeb średnich i małych firm. DBP zlokalizowany jest w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Powierzchnie projektowane i aranżowane są w systemie build-to-suit (BTS), czyli dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Park znajduje się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (część Północna Gliwickiej Podstrefy), przy drodze krajowej nr 88 (Gliwice-Bytom), 7 km od węzła Kleszczów na autostradzie A4/trasie europejskiej E40 (Wrocław-Katowice-Kraków). Położenie parku zapewnia także dobry dostęp do autostrady A1/trasy europejskiej E75 (Trójmiasto-Toruń-Gliwice). W odległości 2 km znajduje się stacja kolejowa oraz śródlądowy Port Gliwice, umożliwiający transport rzeczny do Niemiec.