Lojalizacja ważniejsza niż personalizacja

Innowacje są coraz istotniejsze w kreowaniu strategii biznesowych. Pomimo tego, marketerzy są przekonani, że unified Customer Experiece (doświadczenie konsumenckie) w dalszym ciągu jest potrzebne do wspierania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz umacniania pozycji marki na rynku.

Lojalizacja wiodącym trendem wśród ekspertów

Budowanie lojalności klientów względem marki to od dawna jeden z głównych aspektów branych pod uwagę podczas tworzenia strategii biznesowych. Według marketerów, w drugiej połowie 2023 to właśnie lokalizacja będzie miała największe znaczenie w dalszym rozwoju digital commerce. Wszelakie działania firm zatem, będą skupiać się na dostosowaniu doświadczeń zakupowych konsumentów do ich potrzeb i oczekiwań.

Lojalny klient to siła napędowa dla generowania przychodu. To jego preferencje i potrzeby marka powinna spełniać w pierwszej kolejności. Dlatego też, przy tworzeniu jakiegokolwiek narzędzia m-commerce należy przede wszystkim upewnić się, że nasi najbardziej wierni klienci będą mieli zapewnione proste, intuicyjne i sprawne doświadczenie zakupowe, oparte o ich osobiste preferencje. Warto jednak zaznaczyć, że lojalizacja jest swego rodzaju efektem końcowym wielu poprzedzających ją działań, składową wielu elementów. Zaczynając od gromadzenia i analizy danych, przez wyciągnięcie odpowiednich wniosków, aż po zbudowanie na ich podstawie strategii oraz wykorzystaniu narzędzi digital commerce w celu zaspokojenia potrzeb klientów - uważa Karol Szmaj, Head of Analysis w Future Mind.

Unified CX wciąż ważnym czynnikiem sukcesu w branży

Z drugiej strony, o ile eksperci branży mocno kładą nacisk na aspekty technologiczne umożliwiające budowanie rynkowej przewagi, o tyle nadal podkreślają, że to doświadczenia klienta i poziom obsługi wciąż mogą decydować o sukcesie.



Innowacja i technologia to podstawy dzisiejszego biznesu. Jednak nawet najbardziej zaawansowane rozwiązania cyfrowe nie przyniosą oczekiwanych efektów, jeżeli marka nie zadba o odpowiedni poziom obsługi klienta. Kluczem do zyskania przewagi konkurencyjnej jest zadbanie o podstawy biznesowe, takie jak cena, oferta, dostępność, przejrzystość portalu i poziom serwisu, czyli połączenie logistyki i obsługi klienta. Naszą przewagę konkurencyjną budujemy na wyjątkowym podejściu do obsługi klienta. Tym właśnie jesteśmy w stanie zrobić różnice. Czy to w sposobie komunikacji oferty, czy komunikacji z klientem - tłumaczy Jakub Gierszyński, CEO Apteka-Melissa.pl.

Klienci cyfrowi niejednokrotnie doświadczają technicznych niedogodności podczas zakupów online, co potencjalnie wpływa na ich percepcję marki. Natomiast, jeżeli firma jest w stanie zapewnić im wysokiej jakości obsługę, sprawny i bezproblemowy proces zakupowy oraz skuteczne rozwiązanie ewentualnych problemów, jak na przykład reklamacje, to takie techniczne potknięcia nie muszą negatywnie wpłynąć na wizerunek marki i chęć dalszych zakupów.