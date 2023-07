Lokalność to jeden z warunków żywności premium

Lokalny Rolnik - jaka jest oferta sklepu

LokalnyRolnik.pl to wirtualny targ prawdziwego jedzenia, na którym rolnicy, rzemieślnicy i drobni wytwórcy dzielą się z mieszkańcami miast swoimi plonami. Tym, co własnoręcznie uprawiali, wyhodowali i wytworzyli. W zamian za swoją ciężką pracę otrzymują godziwą zapłatę, która pozwala im kontynuować często wielopokoleniową działalność.

Dzięki eliminacji pośredników ceny na platformie są korzystniejsze w porównaniu do sklepów ze zdrową żywnością. Mocnym punktem sklepu są sery i wędliny. W ofercie znajdziemy m.in. ekologiczny boczek z BioSzynkowni w cenie 60 zł/kg, frankfurterki z Masarni Kuznocin w cenie 18 zł/300g, pasztet z królikiem od Wieczorkowskich w cenie 21,57 za 350g, kiełbasę krakowską z dzika od Pieczone&Wędzone za 35,76 zł za 350g, kefir kozi od Koziej Farmy Olszewska w cenie 9 zł za 250ml, klinek z czarnuszką od Spółdzielni Mleczarskiej Mleczwart Wartkowice za 11 zł/200g, masło ekologiczne od Serabio Arkadiusz Bartczak w cenie 16,9 zł/165g, sery typu bryndza od Parenica skarby Podhala w cenie 18 zł/200g.

Sklep proponuje produkty z takich kategorii, jak: warzywniak, jaja i nabiał, mięso, wędliny, ryby, piekarnia, dania gotowe, sypkie, spiżarnia, słodkości i napoje.

Lokalny Rolnik - z kim współpracuje

Misja Lokalnego Rolnika jest zapewnianie wygodnego dostępu do najlepszej żywności w rozsądnej cenie prosto od sprawdzonych rolników oraz drobnych wytwórców. Platforma cały czas poszerza grono dostawców. Są wśród nich m.in: Bionatura, BioSzynkownia, Domowa Masarnia, Ekojabłonka, Farma Świętokrzyska, Farmy Rozotcza, Fresano, Garmazony, Gospodarstwo Rybackie "Stawy", Gospodarstwo Yagi, GROSER Grodziskie Sery Kozie, Highland Beef znad Pilicy, Jagody znad Wisły, KAWEPALE, Kolektyw Studio, Kozak Przetwórnia Mleka, KukuRyku, Leniwa Rodzina, Listny Cud, Niebo, Nudel-Ula, Oleje Sosta Śląsk, Pieczone&Wędzone, Pierożki babci Władzi, Santa Teresa - Pracownia Pieczywa, Strusia Kraina, Swoja Mąka, Tłoczenie na życzenie, Tree Nuts, VegeKiosk, Vero Soki, Wieczorkowcy, Zagroda Łącka, Zdrowo Zakręcony.

Jak zostać dostawcą Lokalnego Rolnika? Należy wypełnić formularz na stronie sklepu.

Lokalny Rolnik - dlaczego warto postawić na jakość

Wytwórcy LoklanyRolnik.pl codziennie dokładają starań, aby ich produkty były jak najlepszej jakości. Dostarczają je rano w dniu dostawy do punktu przeładunkowego, a platforma dba o to, aby jak najświeższe trafiły do klientów.

Tym, co wyróżnia Lokalnego Rolnika, jest 100% gwarancji jakości.

Jeśli produkt nie spełnia oczekiwań klienta, ma on trzy dni od daty wysyłki, żeby go zareklamować, a sklep zwraca 100% środków.

Lokalny Rolnik - jakie opcje dostawy

Kupując na Lokalnym Rolniku klient otrzymuje zamówienie od różnych rolników, sadowników i wytwórców w jednej przesyłce. Obecnie platforma ma trzy rodzaje dostaw.

Odbiór zamówienia w Punkcie Odbioru

Ta forma realizacji zamówień jest dostępna:

we Wrocławiu - zamówienia zamykane w poniedziałek

w Warszawie - zamówienia zamykane w poniedziałek i wtorek

w Krakowie - zamówienia zamykane we wtorek

na Śląsku - zamówienia zamykane w poniedziałek i wtorek

Zamówienia złożone do poniedziałku do godziny 12:00 można odbierać w Punkcie Odbioru w środę lub czwartek. Zamówienia złożone do wtorku do godziny 12:00 można odbierać w Punkcie Odbioru w czwartek.

Przy zamówieniach nie obowiązuje minimum logistyczne, opłata za pakowanie wynosi 3,90 zł, a dostawa zawsze jest darmowa.

Dostawa do domu

Ta forma realizacji zamówienia jest dostępna w wybranych rejonach:

w Warszawie - zamówienia zamykane w poniedziałek i wtorek

w Krakowie - zamówienia zamykane we wtorek

na Śląsku - zamówienia zamykane w poniedziałek i wtorek

we Wrocławiu - zamówienia zamykane w poniedziałek

w okolicach Warszawy - zamówienia zamykane w poniedziałek i wtorek

Zamówienia złożone do poniedziałku do godziny 12:00 dostarczane są w środę lub czwartek. Zamówienia złożone do wtorku do godziny 12:00 dostarczane są w czwartek.

Aby skorzystać z Dostawy do domu trzeba złożyć zamówienie o wartości minimum 100 zł. Opłata za pakowanie jest stała i wynosi 3,90 zł.

Koszt dostawy wynosi 14,90 zł. Dla zamówień o wartości minimum 250 zł dostawa jest darmowa.

Dostawa do domu - 2 strefa

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów mieszkających w pobliżu Warszawy, Lokalny Rolnik wprowadził dostawę do domu w 2 strefie.

Aby skorzystać z tej opcji trzeba złożyć zamówienie o wartości minimum 100 zł. Opłata za pakowanie jest stała i wynosi 3,90 zł. Koszt dostawy wynosi 14,90 zł. Dopłata za 2 strefę wynosi - 13,90 zł.

Dla zamówień o wartości minimum 250 zł dostawa jest darmowa.

Darmowa dostawa nie zwalnia z dopłaty za 2 strefę.

Wysyłka Kurierem

Lokalny Rolnik w odpowiedzi na potrzeby klientów rozszerzył rodzaje dostaw o wysyłkę kurierem.

- Podjęliśmy tę decyzję po rozmowach z partnerami i po przeprowadzeniu licznych testów. Dzięki temu mamy pewność, że jedzenie, które klienci zamówią z wysyłką na Hel czy do Suwałk będzie zdrowe, smaczne i bezpieczne. Przetestowaliśmy różne rozwiązania i udało nam się wypracować proces, z którego jesteśmy zadowoleni oraz taki, który umożliwia nam dostarczanie jedzenia od Lokalnego Rolnika na terenie całej Polski - tłumaczy firma.

Aby skorzystać z wysyłki kurierem trzeba złożyć zamówienie o wartości minimum 100 zł. Opłata za pakowanie jest stała i wynosi 14,90 zł.

Koszt dostawy wynosi 14,90 zł Dla zamówień o wartości minimum 250 zł dostawa jest darmowa.

Czy Polaków stać na żywność premium?

Żywność bezpośrednio od lokalnych dostawców jest droższa niż w popularnych sieciach handlowych. Czy Polaków stać na tak luksus?

Według ostatniego raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w niepewnych czasach", wzrosła w Polsce liczba osób zamożnych oraz bogatych. W 2021 roku dochody powyżej 20 tys. zł miesięcznie osiągało 320 tys. osób – o blisko 13% więcej niż w 2020 roku. Łączne dochody zamożnych Polaków były z kolei wyższe o 9,8% r/r i wyniosły 220 mld złotych. Grono osób bogatych, o miesięcznych zarobkach powyżej 50 tys. złotych w 2021 roku wzrosło o 7,4% r/r i wyniosło 83 tys., a ich dochód wyniósł 130 mld złotych. Najwięcej osób, z takimi zarobkami zamieszkiwało Mazowsze, Wielkopolskę, Śląsk oraz Małopolskę. Średnie miesięczne zarobki bogatych Polaków w 2021 roku wynosiły 131 tys. złotych.

Osoby bardzo bogate zarabiają powyżej 1 mln złotych brutto rocznie. W 2021 roku w Polsce mieszkało 37 tys. takich osób (wzrost o 4,8% r/r). Ich zarobki osiągnęły 94 mld złotych i były o 2,6% wyższe r/r. Najwięcej bardzo bogatych Polaków w 2021 roku zamieszkiwało Mazowsze (8,56 tys. osób), Wielkopolskę (4,24 tys.) oraz Śląsk (4,21 tys.), gdzie liczba bardzo bogatych zwiększyła się o 34,1% r/r. Średnie miesięcznie zarobki bardzo bogatych Polaków w 2021 roku wynosiły 211,4 tys. złotych.