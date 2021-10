Luksusowe marki rosną w sieci. 30 proc. wzrostu sprzedaży Moliera2.com

W tym samym okresie wynik EBITDA wyniósł 3,2 mln zł i był wyższy o 21% niż rok wcześniej, a zysk netto wyniósł 1,9 mln zł i był aż o 90% wyższy r/r.

- Bardzo dobre wyniki osiągnięte przez Moliera2.com to efekt organicznych działań w dotychczasowym kształcie. Dołączenie Moliera2.com do naszej Grupy otwiera nowe możliwości, które wierzymy, że przełożą się na jeszcze dynamiczniejszy wzrost. Naszą ambicją jest zbudowanie lidera e-commerce rynku dóbr luksusowych – komentuje Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce.

Oferta publiczna

W ofercie publicznej o wartości 80 mln zł inwestorzy objęli 148,1 mln akcji. Inwestorzy indywidualni objęli 106,7 mln akcji, w tym Wirtualna Polska Holding 18,52 mln akcji. Pozostałe 41,4 mln akcji objęli inwestorzy instytucjonalni. Wirtualna Polska i Modern Commerce zamierzają współpracować na poziomie operacyjnym i marketingowym przede wszystkim przy rozwoju projektu Moliera2.com, co pozwoli zmaksymalizować potencjał ecommercowy projektu.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na przejęcie właściciela marki Moliera2.com, spółki IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o., i będą wydawane na realizację bieżących projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę Modern Commerce. Koordynatorem oferty byli Ipopema Securities oraz Dom Maklerski BOŚ, doradcą prawnym była kancelaria SSW Pragmatic Solutions, a doradcą komunikacyjnym agencja InnerValue. Autoryzowanym Doradcą odpowiedzialnym za wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect był INC.

Modern Commerce to grupa sklepów e-commerce związana z dobrami premium. Jest właścicielem sklepów internetowych ZłoteWyprzedaże.pl – jednego z największych w Polsce wyprzedażowych sklepów online z markami premium oraz Mamissima.pl – sklepu internetowego z akcesoriami i zabawkami dla dzieci. Do Grupy Modern Commerce należy również IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o., która jest właścicielem sklepu i marki Moliera2.com. T