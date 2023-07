lululemon na Zalando. Także dla klientów w Polsce

Zalando zostało wybrane przez lululemon jako partner, w celu dotarcia do milionów europejskich klientów.

Kompleksowy i odpowiednio dobrany asortyment produktów lululemon będzie dostępny dla klientów Zalando w Polsce oraz na 11 innych rynkach: w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Szwecji i we Włoszech.

Kolekcja lululemon na Zalando

Wprowadzona na Zalando kolekcja lululemon składa się z kompleksowego i odpowiednio dobranego asortymentu, który obejmuje odzież i akcesoria do treningu, biegania, jogi a także do codziennego użytku. Produkty te już są, lub wkrótce będą, dostępne na Zalando w Polsce a także w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Szwecji i we Włoszech, za pośrednictwem programu partnerskiego z wysyłką zamówień poprzez Zalando Shipment Solutions.

Partnerstwo z Zalando pozwoli nam obsłużyć więcej klientów na naszych dotychczasowych rynkach i dotrzeć do nowych na rynkach, na których nie mamy jeszcze fizycznej obecności, co pomoże nam dalej rozwijać naszą globalną społeczność - powiedziała Sarah Clark, SVP EMEA lululemon.

lululemon z oferta na Zalando, fot. mat. pras.