M-commerce dominującym kanałem kontaktu. Modowy gigant idzie w tym kierunku

Po miesiącach badań i testów aplikacja mobilna eobuwie.pl jest już dostępna dla klientów marki.

To ukłon w stronę konsumentów, którzy poszukują rozwiązań stale poprawiających ich doświadczenia zakupowe zarówno w kanale online, jak i offline.

Aplikacja mobilna w jednolity sposób obsługiwać będzie europejskie rynki marki eobuwie.pl.

Za doradztwo w zakresie wyboru technologii i stworzenie nowej odsłony aplikacji odpowiada Future Mind.

– Na przełomie ostatnich lat zmienił się sposób korzystania naszych klientów z urządzeń mobilnych, a m-commerce staje się powoli dominującym kanałem kontaktu. Dlatego tak istotne jest przemyślane i oparte na wciąż zmieniających się oczekiwaniach konsumentów wdrażanie rozwiązań łączących świat wirtualny i offline. Wielomiesięczna współpraca z Future Mind, zaowocowała wprowadzeniem na rynek nowej wersji aplikacji sprzedażowej, ale przede wszystkim głównym punktem kontaktu marki z naszymi klientami i nieustannym źródłem czerpania inspiracji na temat najnowszych trendów – mówi Bartłomiej Sobczak, dyrektor ds. rozwoju platform e-commerce w MODIVO SA.

eobuwie.pl rozpoczyna nową erę mobilnej interakcji z klientami

Narzędzie mobilne eobuwie.pl zapewnia możliwość korzystania z indywidualnego kodu kreskowego uprawniającego do specjalnych zniżek lub ofert promocyjnych. Co istotne, mogą go okazać również podczas finalizowania transakcji w salonach stacjonarnych należących do brandu. Uproszczony został proces związany z dostawą przesyłek. Teraz, na podstawie aktualnej lub zapisanej lokalizacji mogą oni wyszukiwać najbliższe paczkomaty zarówno na mapie, jak i z listy wszystkich dostępnych punktów.

– Pracując wspólnie z zespołem eobuwie.pl nad nową odsłoną aplikacji skupiliśmy się na poprawie jakości doświadczeń użytkowników, którzy cenią komfortowe rozwiązania. Zadbaliśmy o spójny i nowoczesny interfejs, opierając budowę aplikacji o design system, a uproszczony proces rejestracji za pomocą konta na Facebooku, platformy Google czy Apple ID, pozwoli użytkownikom na wygodniejsze zakupy – mówi Łukasz Okoński, Product Design Lead w Future Mind. – Eobuwie.pl jest liderem handlu detalicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, obecnym na 19 rynkach zagranicznych. Jestem przekonany, że nowa wersja aplikacji mobilnej jeszcze bardziej umocni pozycję marki – dodaje.

Podczas prac technologicznych zintegrowano aplikację mobilną z infrastrukturą backendu już wykorzystywaną przez eobuwie.pl. Dzięki temu, logika digitalowej strony biznesu marki opiera się na ścisłej komunikacji między aplikacją internetową, a jej mobilną wersją. Użytkownicy, którzy na telefonie wchodzą na stronę eobuwie.pl mogą zostać przekierowani bezpośrednio do aplikacji, poprzez kliknięcie w link znajdujący się na platformie internetowej sklepu.

Aplikacja eobuwie.pl to rozwiązanie dla miłośników omnichannel

Aplikacja eobuwie.pl to rozwiązanie dla miłośników zakupów w modelu omnichannel. W nowej odsłonie mobilnego narzędzia, użytkownicy mogą w jeszcze prostszy sposób korzystać z opcji „Rezerwuj i Przymierz”. Ta popularna wśród klientów usługa, dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów AI dokładnie analizuje historię dotychczasowych transakcji, dzięki czemu będą oni otrzymywać spersonalizowane rekomendacje zakupowe. Ponadto, wykorzystanie w aplikacji technologii sztucznej inteligencji pozytywnie wpływa na przepływ informacji pomiędzy wszystkimi kanałami sprzedaży.