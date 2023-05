Mabor Logistic nowym najemcą Panattoni Park Gdańsk West II

Głównym przedmiotem działalności Mabor Logistic jest spedycja drogowa i magazynowanie. Firma specjalizuje się w transporcie międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej. Współpraca z dużą liczbą zaufanych przewoźników pozwala na obsługę szerokiego zakresu ładunków. Mabor Logistic od lat cieszy się zaufaniem dużych graczy, oferując wysoki standard obsługi. Firma została doceniona w tym roku wyróżnieniem Diamenty Forbes 2023.

– Firma Mabor Logistic poszukiwała obiektu na terenie Trójmiasta. O wyborze Panattoni Park Gdańsk West II zadecydowała dostępność magazynu w terminie oczekiwanym przez klienta, dogodna lokalizacja i zapewnienie sobie możliwości rozwoju wewnątrz parku – mówi Kaja Karbowska-Nowak, Starszy Doradca w Newmark Polska.

Powierzchnia spekulacyjna na Pomorzu

Park, w którym powierzchnię wynajęła firma Mabor Logistic, został zrealizowany przez Panattoni, najaktywniejszego w regionie dewelopera, który dostarczył tu już blisko 600 000 mkw.

– Ogromne portfolio powierzchni spekulacyjnej na Pomorzu po raz kolejny procentuje i pozwala w bardzo krótkim czasie dostarczyć przestrzeń dostosowaną do klienta – mówi Martyna Sochaczewska, Leasing Director w Panattoni. - Branża logistyczna coraz mocniej stawia na region Gdańska, który napędzany jest m.in. rozwojem infrastruktury portowej i nieustannym wzrostem wolumenów. W 2022 roku przeładunek Portu Gdańskiego wyniósł 68,2 mln ton, co stanowiło historyczny rekord. Coraz większy potencjał biznesowy potrzebuje powierzchni przemysłowej, dlatego na Pomorzu nie zwalniamy tempa – dodaje.

Park magazynowy przy obwodnicy Trójmiasta

Panattoni Park Gdańsk West II to nowoczesny park magazynowy położony przy obwodnicy Trójmiasta – na pograniczu Jankowa Gdańskiego i Kowal. Dużym atutem jest to, że powierzchnia może zostać przystosowana do indywidualnych potrzeb najemcy. Plusem obiektu jest także certyfikacja w systemie BREEAM na poziomie Excellent, co oznacza, że budynek został zaprojektowany z myślą o komforcie jego użytkowania i z poszanowaniem środowiska.

