Magazyn dla operatora logistycznego No Limit ruszył w Sosnowcu

Deweloper 7R wybudował w Sosnowcu nowoczesny obiekt magazynowo-biurowy dla operatora logistycznego No Limit, specjalizującego się między innymi w obsłudze sektora e-commerce. Magazyn skonstruowany jest w myśl strategii zrównoważonego budownictwa.

Sosnowiecki projekt BTS dla No Limit, firmy z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży TSL, to obiekt klasy A z niemal 5 000 mkw. przestrzeni składowania w obrębie hali magazynowej przystosowanej do nowoczesnych operacji logistycznych. Obiekt powstał w ramach kompleksu 7R Park Sosnowiec złożonego z trzech budynków. Realizacja dla No Limit obejmuje także powierzchnię biurową licząca 455 mkw. Budynek został zaprojektowany oraz skonstruowany według najwyższych standardów zrównoważonego budownictwa, minimalizując oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne.

Hub No Limit w 7R Park w Sosnowcu oferuje 11 docków i 12 bram kurierskich, w tym rozwiązanie semi-cross dock, czyli docki i bramy kurierskie w układzie „L”. Firma operuje również wewnętrzną myjnią dla realizacji jednej z kluczowych dla niej usług. Wokół budynku znajduje się 41 miejsc postojowych.

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Atlas Ward, która wraz z pracownią Kwadrat odpowiada również za projekt architektoniczny nowej siedziby No Limit w Sosnowcu.