Magazyn Zalando w Bydgoszczy na ukończeniu. Zatrudnienie znajdzie tu 3,5 tys. osób

Centrum logistyczne w Bydgoszczy będzie posiadało łączną powierzchnię 140 000 mkw. z uwzględnieniem obiektów biurowych. Liczba zatrudnionych w nim pracowników w perspektywie długoterminowej wyniesie do 3 500 osób. Otwarcie obiektu planowane jest na drugi kwartał 2023 roku.

Z kolei centrum logistyczne w Białych Błotach, będące już na etapie budowy, zajmie ponad 100 000 mkw. i dostarczy dodatkową powierzchnię magazynową. Zatrudnienie w nim znajdzie ok. 800 pracowników. Jego otwarcie przewidziano na marzec 2022 roku.

Nowo wybudowane centrum logistyczne obsłuży klientów Zalando Lounge, odpowiadając na zwiększony popyt i rosnącą popularność oferty klubu zakupowego.

Wraz z budową obu centrów logistycznych Zalando, w porozumieniu z lokalnymi władzami, podjęto dodatkowe inwestycje, w tym renowację infrastruktury i budowę nowych dróg w pobliżu obiektów firmy. Obie inwestycje przyczynią się również do rozwoju lokalnego rynku pracy, dając zatrudnienie ponad 4 000 osób, w tym do 3,5 tys. w Bydgoszczy i 800 w Białych Błotach.



Nowe centrum logistyczne w Bydgoszczy to druga inwestycja tego typu Zalando w regionie. Od maja działa obiekt w Białych Błotach. Uruchomienie bydgoskiego centrum, które obsługiwane będzie przez partnera logistycznego, planowane jest na 2023 rok.

Daniel Rogiński, dyrektor generalny CEE Zalando: Pięć centrów logistycznych, w połączeniu z korzystną lokalizacją i dynamicznie rozwijającą się infrastrukturą, sprawiają, że Polska jest prawdziwym sercem naszej sieci logistycznej. Logistyka natomiast jest sercem Zalando i ma ogromny wpływ na nasze plany dalszego pogłębiania relacji z klientami, a tym samym stania się The Starting Point for Fashion. Cieszymy się, że poprzez nasze inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy, których do tej pory stworzyliśmy w Polsce 12 000, możemy wspierać rozwój różnych regionów Polski.

Inwestycja realizowana jest przez Panattoni, dewelopera, który dostarczył już 17 mln m kw. w Europie, z czego ok. 30 procent dla sektora e-commerce.

Centra logistyczne w Bydgoszczy i Białych Błotach to kolejne inwestycje Zalando w Polsce po obiektach w Gryfinie, Olsztynku i Głuchowie (Łódź).

Zalando Lounge w tym roku rozszerzyło swoją działalność na 3 nowe rynki: Litwę, Słowację i Rumunię (obecnie dostępne jest na 17 rynkach w całej Europie).