Mają już 5 tys. automatów paczkowych i apetyt na więcej

DPD Polska rozbudowuje sieć punktów DPD Pickup. Dzięki gęstemu rozmieszczeniu placówek (obecnie ponad 24 000 punktów w całym kraju), klient może wygodnie odebrać lub nadać paczkę przy okazji innych, codziennych aktywności. Rozbudowa infrastruktury automatów paczkowych wpisuje się w ten kierunek rozwoju.

Operacyjne plany rozwoju sieci DPD Pickup

- Doświadczenia klientów są dla nas kluczowym obszarem strategicznym, dlatego najważniejsza jest dla nas elastyczność i dawanie Klientom możliwości wyboru sposobów nadania i odbioru paczki. Po to właśnie powstała sieć DPD Pickup. W dzisiejszym świecie mobilnego klienta ważne jest, aby dostosować się do jego preferencji i niejednokrotnie zmiennych planów. Dlatego nawet, jeśli klient zdecydował się na dostawę kurierską, na każdym etapie procesowana przesyłki może zmienić zdanie i przekierować ją do punktu odbioru lub automatu paczkowego. Cały czas analizujemy potrzeby klientów w różnych lokalizacjach i na tej podstawie tworzymy operacyjne plany rozwoju sieci DPD Pickup – wyjaśnia Maciej Głowacki, Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu DPD Polska.

Automaty paczkowe DPD Polska znajdują się na terenie całej Polski, głównie w strefach mocno zurbanizowanych, centrach miast i rejonach biznesowych.

- Nasz pomysł na automaty paczkowe DPD Pickup wynika z obserwacji trendów związanych z OOH oraz potrzeb zrównoważonego rozwoju. Automaty paczkowe DPD harmonijnie wpisują się w miejski krajobraz, nie wymagają zewnętrznego źródła zasilania (mają wewnętrzny akumulator), a ich instalacja jest relatywnie prosta. To pozwala stosunkowo szybko reagować na zapotrzebowanie naszych klientów i instalować maszyny w miejscach dla nich najdogodniejszych - dodaje Marek Tereszkiewicz, Dyrektor ds. Logistyki Miejskiej w DPD Polska.

Klient za pomocą aplikacji DPD Mobile nie tylko otworzy automat, ale też może zarządzać paczką w czasie rzeczywistym.

- Nasze automaty paczkowe są ściśle powiązane z aplikacją DPD Mobile, ponieważ jest ona niezbędna do odbioru przesyłki z automatu paczkowego – nasze maszyny nie posiadają bowiem ekranów i są obsługiwane w pełni zdalnie, z poziomu aplikacji. DPD Mobile oferuje także możliwość śledzenia paczki, nadania paczki oraz zarządzania nią. To oznacza, że klient może przekierować paczkę, jeśli zmienią się jego plany. Za tym wszystkim stoi integracja systemów IT oraz słuchanie opinii naszych klientów. Możemy dziś z dumą stanąć obok pierwszego automatu paczkowego DPD Pickup, uruchomionego w czerwcu 2021 roku i cieszyć się, że nasza sieć w tak krótkim czasie urosła do 5 000 maszyn, a nie jest to ostatnie nasze słowo. – podsumowuje Mateusz Kolasa, Kierownik Projektów w DPD Polska.