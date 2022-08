MakesYouLocal: Sukces rzadko udaje się osiągnąć z dnia na dzień

W jaki sposób rynek ekspansji międzynarodowej e-commerce zmienił się w ostatnich latach?

Przede wszystkim w ostatnich latach w branży e-commerce zaobserwowaliśmy zdecydowanie rosnący trend sprzedaży transgranicznej, którą oczywiście przyspieszyła pandemia. Siłą napędową była niepewna sytuacja sklepów stacjonarnych oraz powszechny exodus w kierunku sieci - zarówno w naszym życiu prywatnym jak i zawodowym. Mimo, że pandemii już nie ma, nasze tendencje zakupowe się nie zmieniły i dalej chętnie dokonujemy e-zakupów. Sprzedawcy natomiast jeszcze bardziej koncentrują się na sprzedaży poprzez kanały online oraz na zwiększaniu swoich zasięgów, co umożliwia im ekspansja zagraniczna.

Co jest największym wyzwaniem dla polskich e-commerców?

W odniesieniu do ekspansji międzynarodowej jest to dostosowanie do lokalnych warunków kultury e-commerce. Aby otworzyć e-sklep za granicą nie wystarczy tylko odpowiednia wersja językowa. To szereg wielu elementów które tworzą całość. Pamiętaj, że nie zawsze to co sprawdziło się u nas, sprawdzi się na obcym rynku. Nowy kraj, to inne przyzwyczajenia zakupowe, oczekiwania względem płatności czy dostaw. Nie ignoruj również lokalnych zasad i przepisów - otwierając swój sklep internetowy na arenie międzynarodowej, będziesz prowadzić interesy poza swoim terytorium. Oznacza to, że musisz je zrozumieć i dostosować się do nich pod względem administracyjnym. Nie chodzi tylko o kwestie podatkowe. Pamiętaj, że przygotowanie się do tego na samym początku zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w przyszłości.

Jakie narzędzia służą przebiciu się na rynkach międzynarodowych?

Aby odnieść sukces w sprzedaży międzynarodowej podstawą jest profesjonalna lokalizacja. Oczywiście tłumaczenie jest bardzo ważne, ale to również lokalny numer telefonu, lokalny adres, regulaminy dostosowane do lokalnych wymagań, lokalna domena i wiele innych ważnych elementów. Przede wszystkim sklep nie powinien wyglądać jak polski sklep przetłumaczony na inny język, a wiarygodny i zgodny z lokalną kulturą e-commerce, który posiada lokalny numer telefonu, lokalny adres, konto bankowe itp.

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest lokalna obsługa klienta. Powinna ona jednocześnie wspierać sprzedaż, i być głosem klienta. To właśnie obsługa klienta daje nam najszybszą informację zwrotna na temat tego jak nasz sklep i nasze produkty są odbierane na lokalnym rynku. Co się podoba a co nie. Co należałoby poprawić a co robimy dobrze.

W jakim zakresie oferujecie pomoc polskim przedsiębiorcom?

W MakesYouLocal pomagamy sklepom internetowym rozszerzyć działalność na rynki zagraniczne i z powodzeniem na nich sprzedawać. Nasze biura znajdują się w strategicznych europejskich miastach skąd obsługujemy 15 krajów. Doradzamy we wstępnych decyzjach strategicznych, zajmujemy się lokalizacją, a jak sklep już działa wówczas wspieramy lokalną obsługę klienta. Nasze zespoły podzielone są na kraje, dlatego jeśli planujesz rozpocząć sprzedaż np. na rynkach bałtyckich, lokalne zespoły z Litwy, Łotwy i Estonii będą z Tobą współpracować od samego początku. Po uruchomieniu Twojego sklepu, te same zespoły zajmą się lokalną obsługą klienta, tłumaczeniami bieżących tekstów, jak i lokalizacją treści marketingowych i w social mediach.

Czym charakteryzuje się polski rynek e-commerce?

Polski rynek e-commerce nadal należy do najbardziej dynamicznie rosnących rynków europejskich. Wzrasta zarówno wartość produktów sprzedawanych w sieci, jak i liczba sklepów internetowych. Wielkim atutem z pewnością jest nasze położenie. Geograficznie i kulturowo należymy zarówno do wschodu jak i zachodu. Pozwala nam to „wchodzić" zarówno na dojrzałe i bardzo perspektywiczne rynki Europy Zachodniej jak i znacznie mniej konkrecyjny Wschód, gdzie wyzwania są już inne.

W jaki sposób małe sieci e-commerce mogą mierzyć się z gigantem w postaci Amazona?

Ekspansja zagraniczna jest możliwa tylko dzięki konkretnym planom i działaniom rozpisanym w czasie. Mimo iż wszyscy chcielibyśmy widzieć natychmiastowe rezultaty naszej pracy, sukces rzadko udaje się osiągnąć z dnia na dzień. Budowanie świadomości klientów, zainteresowania marką lub sklepem internetowym, to żmudna praca. Są rynki na których Amazon nie odgrywa aż tak znaczącej roli, są też takie na których ciężko nam będzie zaistnieć bez ulokowania naszych produktów. Dlatego tak ważne jest odpowiednie podjęcie decyzji związanej z kierunkiem ekspansji. Zanim wystartujesz porównaj wybrane rynki, przyjrzyj się lokalnym konkurentom i przyszłym klientom. Sprawdź również lokalnych partnerów z którymi przyjdzie Ci współpracować oraz ewentualne koszty z tym związane.