Maleje impulsywność w dokonywaniu zakupów

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Ostatnich 10-15 lat to ewolucja postrzegania e-commerce, z „nowej mody” na podstawową gałąź prowadzenia biznesu. Wczesne lata 10’ były zjawiskowym Eldorado dla małych graczy, głównie na platformie Allegro. Rewolucję w świecie zakupów przyniosło coraz większe zainteresowanie klientów zakupami online, nieporównywalnie niższe koszty prowadzenia działalności czy niski poziom wejścia w rynek przy dużej rentowności. Po pewnym czasie, gdy poziom konkurencji gwałtownie wzrósł, zarysowała się wyraźna potrzeba kreatywności w sprzedaży online. Wtedy też, specjalizacja w zakresie SEO, SEM czy podstawowa znajomość HTML i CSS zaczęła być game changerem i pozwalała w stosunkowo szybkim czasie oraz niskim kosztem przebić się przez ofertę innych.

Kto jeszcze pamięta wgrywanie oferty do Allegro z wykorzystaniem własnego kodu lub ręczne wystawianie paragonów do każdego zamówienia? To właśnie proces zmian technologicznych i automatyzacja były cichym ale najbardziej istotnym czynnikiem, który rozwinął się w ostatnich latach. Dzisiaj, sprzedawcy w jednym systemie mogą zarządzać stanem magazynowym, fiskalizacją, ofertami sprzedaży oraz całym procesem logistycznym. Stworzenie nowego sklepu nie jest już uzależnione od umiejętności technicznych, wystarczy trochę chęci lub gotówki i możemy rozpocząć własny "american dream".

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

W 2023 r. największym wyzwaniem będą stale rosnące ceny w praktycznie każdym sektorze pośredniczącym w sprzedaży: transport, siła robocza, rosnące prowizje, a przy tym malejący zasób portfela klienta. W związku z tym, zmaleje impulsywność w dokonywaniu zakupu, a wzrośnie znaczenie porównywarek cenowych. Wygrają Ci, którzy pomimo wysokich kosztów będą w stanie odpowiedzieć na możliwości finansowe klienta m.in. udostępniając odroczone płatności lub proponując korzystny program lojalnościowy.

Należy też pamiętać, że w dalszym ciągu e-commerce zmaga się z deficytem doświadczonych specjalistów i managerów, dlatego też, tak jak w przypadku wielu innych branż, kluczowym może okazać się stworzenie i utrzymanie efektywnego zespołu e-commerce.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Wbrew pozorom, obecnie małe firmy mogą mieć przewagę nad gigantami. Są w stanie zaoferować niższe ceny, mogą szybciej dostosować się do zmian, są zdecydowanie bardziej elastyczne a jednocześnie mogą się wyspecjalizować w swojej dziedzinie, stając się profesjonalistami w branży.

Istnieją trzy złote zasady dla nowych biznesów:

Bezproblemowy proces zakupowy (klikam, kupuję, szybko otrzymuję),

Widoczność oferty w sieci (wykorzystanie porównywarek cenowych, praca nad SEO od najwcześniejszego etapu, wykorzystanie licznych marketplace’ów do zamieszczenia swojej oferty),

Najlepsza opinia o sklepie (zadbanie o widoczność opinii o sklepie, wysyłanie ankiet pozakupowych, dbanie o najwyższą średnią ocen, idealna obsługa klienta).

Przy spełnieniu tych trzech zasad, klienci są w stanie wybrać naszą ofertę, nawet jeśli konkurencja ma niższe ceny.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Nie będę odkrywcą jeśli stwierdzę, że potencjalnie największą zmianę może przynieść AI i jej wykorzystanie. Nikt jeszcze nie wie, w jakim stopniu AI wpłynie na e-commerce, ale można sobie wyobrazić przetasowanie wśród takich graczy jak Google, Yahoo (być może pojawi się ktoś nowy?), czy jeszcze większą personalizację użytkownika. Poczekamy, zobaczymy.

Najbliższe lata będą stały pod znakiem zmian w postrzeganiu klienta z uwagi na wejście na rynek nowej generacji – Z oraz Alfa. Co to oznacza w praktyce? Użytkownicy staną się bardziej świadomi, będą wnikliwiej czytać skład produktu, dowiadywać się jak firma wpływa na środowisko i czy jest eko. Jednocześnie będą mogli się skupić w znacznie krótszym czasie niż pokolenie Y czy X, więc wszystkie informacje będą musiały być łatwo dostępne. Decyzję zakupową podejmą pod wpływem swojej grupy znajomych lub leaderów - influencerów. Prawdopodobnie klasyczna telewizja, radio, czy gazeta nie będą miały potencjału marketingowego, a całość przeniesie się do świata wirtualnego. Meta świat to chyba największe wyzwanie z jakim trzeba będzie się zmierzyć w następnych 10-15 latach, żeby odnaleźć i dotrzeć do nowego pokolenia z nowym zasobem finansowym.

Czy uważa Pan, że darmowe dostawy są przyszłością rynku internetowego?

Wszystko na to wskazuje, że przyszłość nie będzie tak kolorowa jak ostatnie lata. Darmowa dostawa do domu lub paczkomatu nie będzie dostępna z uwagi na stale rosnące koszty. Jako klient pogodziłem się z koniecznością dopłaty za usługę, choć wiadomo, jest to bolesne, gdy produkt w paczce jest w podobnej cenie.

Mogę sobie wyobrazić, że ktoś wpadnie na pomysł, który zminimalizuje ten ból, np. zamawiając zakupy spożywcze do domu zapisujesz się do kolejki, a gdy zbierze się określona liczba klientów z twojej okolicy, dzielicie się kosztami dostawy i jesteście bardziej eko.

A co Pana zdaniem jest kluczowe w pełnenieniu roli dyrektora e-commerce?

Z jednej strony powinna to być osoba czująca biznes, znająca produkt i mająca szeroki background w sprzedaży, a z drugiej posiadać umiejętności interpersonalne, które musi wykorzystywać zarówno w relacjach z właścicielem sklepu jak i z pracownikami. Na sukces dyrektora składają się jego pracownicy, więc jeśli jesteś dyrektorem i chcesz się wysypiać w nocy i z lekkim duchem wyjechać na urlop, zbuduj kreatywny zespół, któremu będziesz nie tylko przewodził, ale i wskazywał kierunek dalszego rozwoju.