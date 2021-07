Mall.cz otworzy salon wystawowy w centrum handlowym w Brnie

fot, Mega Shop Mall.cz

Centrum Videnska, pozyskało nowego najemcę - MALL.CZ. Czeski gigant e-commerce podpisał umowę najmu na 2 000 mkw. w obiekcie w Brnie.

W centrum handlowym typu convenience zlokalizowanym w Brnie w Czechach. MALL.CZ otworzy salon wystawowy i punkt odbioru o powierzchni 500 mkw., połączony z 1 500 mkw. magazynu. Dla klientów z aglomeracji Brna nowa lokalizacja najemcy zapewni ponadstandardowo szybką dostawę towarów.

"MALL Mega Shop to pierwszy tego typu sklep. Dzięki tej koncepcji mieszkańcy Brna otrzymają własny showroom, w którym zaoferujemy tysiące najpopularniejszych produktów z oferty MALL, także do zakupu na miejscu.- Bardzo się cieszymy, że jako pierwsi wprowadzamy do Brna ten koncept i wierzymy, że stanie się on bardzo popularny wśród naszych klientów” – komentuje Jan Hanuš, dyrektor generalny MALL Group.

MALL to czeski e-sklep z dwoma milionami produktów, w którym klienci znajdą wszystko, czego szukają – od sprzętu AGD i RTV, przez drogerię, kosmetyki czy modę, po auto-moto, meble ogrodowe czy sprzęt sportowy i outdoorowy. Sklep należy do Grupy MALL, która działa w dziewięciu krajach, w tym w Polsce (MALL.PL) i jest największą grupą e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.