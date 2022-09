Mall odświeża logo i podkreśla integrację z Allegro

Wprowadzamy na nasze strony odświeżoną identyfikację wizualną, która znakomicie przedstawia cel, który podzielamy jako grupa, by być najchętniej wybieranym miejscem zakupów online - nie tylko z perspektywy lokalnego rynku, ale i całego regionu. Zmiana pokazuje naszą ambicję, by wspólnie budować platformę, która zapewni lokalnym sprzedającym sprzyjające warunki do rozwoju ich biznesu, a naszym konsumentom da dostęp do lepszej selekcji produktów i usług - powiedział Jakub Střeštík, Managing Director w Mall.