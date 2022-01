Managerowie OLX, Lokalnego Rolnika i Kross zasilą szeregi LESS_

● Wzmocnienia kadrowe to jeden z fundamentów nowej strategii Grupy notowanej na GPW, zakładającej nie tylko dalszy rozwój platformy LESS_, ale także

● W grudniu 2021 r., w efekcie uchwał podjętych przez NWZA Groclinu, dotychczasowi inwestorzy platformy LESS_ objęli znaczący pakiet akcji Groclin SA. Wkrótce giełdowa spółka ma oficjalnie zmienić nazwę na LESS SA. wejść w kanał sprzedaży offline i segment e-bike.

Do teamu odpowiedzialnego za rozwój marki i umacnianie jej pozycji rynkowej dołączają kolejni doświadczeni menedżerowie. Po Wojciechu Paczce, powołanym na stanowisko wiceprezesa zarządu Groclin SA, są to: Paweł Lewkowicz, Radosław Nowak i Sebastian Starczewski.

– Pracujemy nad rozwojem dodatkowych linii biznesowych, które przedstawimy szczegółowo na koniec stycznia. Będziemy budować wartość także offline, rozwijając równolegle obszar nowych technologii. Szerokie kompetencje tworzonego zespołu wpisują się w nową strategię LESS_, którą wkrótce ogłosimy – wyjaśnia Wojciech Paczka.

Wojciech Paczka związany jest z LESS_ od 2021 r. Od 2016 r. współpracuje z Dawidem Urbanem, odpowiadając za rozwój projektów z jego portfela inwestycyjnego. Od lutego 2022 r. będzie odpowiadać w LESS_ za wdrożenie nowej strategii, rozwój marki oraz realizację kluczowych operacji.

Plany LESS_ zakładają, że swoją działalność opierać będzie na dwóch liniach biznesowych. Pierwsza dotyczy sprzedaży odzieży i przedmiotów używanych – w tym także elektroniki czy zabawek – poprzez dostępny już platformę less.app, ale również poprzez nowe kanały, w tym offline.

– Chcemy zbudować kompletnie nowe doświadczenie dla klientów szukających używanych przedmiotów, a tych w Polsce przybywa. Kluczem jest szerokie dotarcie do użytkowników i zaangażowanie ich w uczestnictwo w gospodarce cyrkularnej. Ponadto, rozwijany przez nas pomysł będzie zawierał element wsparcia charytatywnego – wyjaśnia Wojciech Paczka. Jak dodaje, druga linia to segment rowerów elektrycznych. Za rozwój obu tych obszarów odpowiadać mają nowo pozyskani menedżerowie.

–Rowery elektryczne to segment wpisujący się w parasol koncepcyjny LESS_. Mamy tu naprawdę ambitne plany – komentuje Radosław Nowak, który do LESS_ przechodzi z zarządu Kross SA, gdzie przez kilkanaście lat był wiceprezesem zarządu ds. zakupów, produkcji i logistyki. W LESS_ odpowiadał będzie za część operacyjną w ramach nowego projektu e-bike.