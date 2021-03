Marka współtworzona przez Weronikę Rosati chce zebrać 1 mln zł na rozwój

fot. Weronika Rosati

Spółka Lajuu, w maju wprowadza na polski rynek markę kosmetyków stworzoną wspólnie z aktorką Weroniką Rosati. Wejściu produktów na rynek towarzyszyć będzie kampania crowdfundingowa, która w kwietniu br. wystartuje na platformie Beesfund.com. Nowy podmiot chce pozyskać blisko 1 milion złotych na rozwój swojego biznesu oraz podbicie rynku polskiego i amerykańskiego, głównie rozwijając sprzedaż online.

Polski rynek kosmetyków jest obecnie szóstym co do wielkości w Europie, a jego wartość przekracza 18 mld zł . Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się kosmetyki naturalne – w 2018 roku wartość tego rynku wyniosła 0,9 mld zł i już wtedy produkty z tej kategorii odpowiadały za prawie 4 proc. wartości całej branży kosmetyczne. W 2024 roku wartość rynku kosmetyków ma przekroczyć 22 mld zł .



Za nową spółką Lajuu stoi m.in. Aneta Stacherek, która 3 lata temu, chcąc zagospodarować niszę na rynku produktów naturalnych, stworzyła markę Bellamama z produktami dla kobiet w ciąży i po porodzie. W ubiegłym roku ich sprzedaż w sklepie internetowym rok do roku wzrosła o około 50 proc. Teraz połączyłam swoje siły z zespołem, który ma doświadczenie biznesowe oraz z Weroniką Rosati. W ten sposób stworzyliśmy markę Lajuu – komentuje Stacherek.

Według badania Kantar Millward Brown obecnie już co trzeci Polak kupuje kosmetyki w sieci (35 proc. respondentów) . Idąc tym tropem, głównym filarem biznesu Lajuu i kanałem dystrybucji będzie własny sklep internetowy, który wystartuje już w maju pod adresem www.lajuu.pl. W pierwszej kolejności w sprzedaży pojawi się gotowa już linia kosmetyków brązujących o naturalnych, wegańskich składach. Następnie w sklepie pojawią się preparaty antyoksydacyjne oraz regenerujące. Ich bazą i głównym składnikiem jest woda kokosowa z kokosów, sprowadzanych m.in. z Hawajów.



Wejściu na rynek marki Lajuu będzie towarzyszyć kampania crowdfundingowa, która w kwietniu br. ruszy na platformie Beesfund.com. W ramach finansowania społecznościowego (crowdinvestingu) Lajuu SA chce pozyskać blisko 1 mln złotych. – Dzięki zebranym środkom poszerzymy ofertę produktów Lajuu oraz rozwiniemy naszą markę nie tylko na rynku polskim, ale także amerykańskim, który również jest naszym celem – dodaje Kibalczyc.

Twórcy Lajuu stawiają na aktywne, skoncentrowane formuły oraz składy pochodzenia naturalnego tj. ekstrakty i oleje roślinne. Wzbogacają je innowacyjnymi komponentami takimi jak: bioferment z bambusa, lift oleoactif czyli roślinny botoks czy lingostem, otrzymywa¬ny z roślinnych komórek macierzystych z borówki brusznicy. Pozyskane w ramach kampanii środki zostaną przeznaczone także na wdrażanie kolejnych innowacyjnych składników.

Weronika Rosati jest dyrektor kreatywną marki Lajuu.