Marka współtworzona przez Weronikę Rosati ruszyła z e-sprzedażą

fot. Weronika Rosati promuje kosmetyki Lajuu

Spółka Lajuu, która wprowadza na polski rynek markę kosmetyków stworzoną wspólnie z aktorką Weroniką Rosati, 31 maja br. rozpoczęła sprzedaż kosmetyków w sklepie internetowym marki. Firma zapowiada kolejne serie produktów oraz linię skierowaną do mężczyzn.

- Rozpoczęliśmy sprzedaż kosmetyków w naszym sklepie internetowym, ale prowadzimy także rozmowy m.in. z perfumeriami. W pierwszej serii Lajuu mamy trzy preparaty brązujące: liftingujące serum do twarzy, balsam do ciała z kompleksem antycellulitowym oraz samoopalacz do ciała z formułą anti-aging. Równocześnie z kosmetykami brązującymi do sprzedaży trafił pierwszy preparat zapowiadający kolejną serię – antyoksydacja – mówi Aneta Stacherek, prezes zarządu Lajuu SA. – W sierpniu br. na rynku będzie dostępna następna seria produktów współtworzonych przez Weronikę Rosati – kuracja. Znajdą się w niej balsam do ciała drenująco-wygładzający, serum do ciała wyszczuplające oraz serum ujędrniająco-rozświetlające do biustu i dekoltu – dodaje.

Marka Lajuu by Weronika Rosati skierowana jest do kobiet w wieku 25+, które od kosmetyków oczekują skuteczności oraz tego, aby były naturalne, wegańskie i nietestowane na zwierzętach. Produkty można nabyć w sklepie internetowym www.lajuu.pl, a ich ceny mieszczą się w przedziale od 129 do 169 złotych. Jak informują założyciele, trwają także prace nad serią kosmetyków naturalnych skierowaną do mężczyzn – Lajuu Men. W perspektywie najbliższych kilku lat Lajuu planuje poszerzyć ofertę o produkty prozdrowotne, takie jak shoty witaminowe i kolagen w płynie.