Marketplace czy własny e-sklep? Jaka droga dla małych biznesów

- Wszyscy Polacy znają Allegro, OLX, Aliexpress i wielu zna Amazona - natomiast pewnie mało kto słyszał jeszcze pół roku temu o Shopee - 6. największym marketplace świata czy Lazada z Alibaba Group.

Przebywając wielokrotnie w Azji i rozmawiając z właścicielami tajskich czy indonezyjskich biznesów, nie zauważyłem chęci do zakładania własnych sklepów internetowych - zazwyczaj skupiają się na dopracowaniu swojej obecności na wyżej wymienionych.W Ameryce Południowej jest to Mercado Libre, z którym coraz mocniej konkuruje właśnie Shopee - mówi nasz rozmówca.

Marketplace czy własny e-sklep?

Polscy detaliści mają stosunkowo mocno rozwiniętą wiedzę w zakresie digital marketingu i dlatego nie każdy czuje potrzebę zaistnienia na marketplace'ach. - Rozwiązania Marketing Technology do dziś uzbrajają europejskie e-commerce'y . Dzięki SasS łatwiejsze jest okopanie się na solidnych pozycjach, gdy mamy kompetencje w zakresie pozyskiwania ruchu, marketing automation, zbierania first party data. MŚP muszą na pewno dobrze wybrać, na które podejście je stać - uważa ekspert.

Jego zdaniem marketplace'y mają coraz większe rolę w zakresie handlu internetowego, ale też powstaje ich coraz więcej i każdy próbuje się czymś wyróżnić. - Tak jak w naszym wypadku jest to interfejs, nowy rodzaj doświadczenia zakupowego czy interaktywność, to widzimy też szereg wyspecjalizowanych marketplace'ów i classifieds, jak wedding.pl czy yestersen. Tworząc Live.Market staramy się budować przyjazne kompleksowe środowisko pomagające sprzedawać szybciej i chcemy wspierać lokalnych producentów czy projektantów. Nie mamy szans, aby wygrać z globalnych kapitałem na ilość emitowanych reklam, więc podejście fair-play w stosunku do partnerów i maksymalizacja ich zysków pozwoli nam na stworzenie przeciwwagi - podsumowuje Krzysztof Nowicki.