Marketplace Empiku: 5 mln zamówień i ponad 5 mln ofert

Platforma Empik.com prowadząca zarówno sprzedaż własną, jak i od 2017 r. w modelu marketplace, miesięcznie notuje średnio ponad 32 mln odwiedzin. Aplikacja mobilna Empiku osiąga 3-cyfrowe wzrosty rdr. Odpowiada ona już za 4 na 10 zamówień. Łącznie oba kanały – deskop i mobile – osiągają zasięg na poziomie blisko 30% polskich internautów.

Rozpędzony EmpikPlace

Swoje sklepy na EmpikPlace prowadzi ponad 3 500 sprzedawców – w 2022 r. do platformy dołączyło ich o 52% więcej niż w roku ubiegłym (VI 2022 vs. VI 2021). To zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duzi gracze oraz silne marki. Łącznie zrealizowali oni już blisko 5 mln zamówień. Skokowo rośnie również sprzedaż – w ostatnich miesiącach nawet o 100% rok do roku. Udział platformy marketplace w całości obrotów online Empiku wynosi 25%.

20 kategorii i ponad 300 podkategorii produktowych

EmpikPlace toponad 5 mln ofert od Sprzedawców zewnętrznych (+56% r/r) – miesięcznie przybywa ich 200 tysięcy w 20 kategoriach. To m.in. Dom i Ogród, Zdrowie i Uroda, Sport, Elektronika i Zabawki, a także AGD, Dziecko i Mama, Motoryzacja czy Delikatesy. Zwiększa się także ich zakres – np. w Sporcie czy Motoryzacji co tydzień wprowadzane są nowe podkategorie, takie jak wędkarstwo czy części samochodowe.

Najszybciej rozwija się Elektronika, która w czerwcu zanotowała ponad 2-krotny wzrost sprzedaży r/r. Trzycyfrowe dynamiki osiągnęły kategorie: Zdrowie i Uroda (+110%) oraz Dom i Ogród (+100%). Natomiast o ponad 60% r/r urosła sprzedaż w kategoriach Sport i Zabawki.