Marketplace: mądry sposób na rozwinięcie e-biznesu

Polski rynek e-commerce do 2026 roku osiągnie wartość 162 mld zł brutto, a średnioroczny wzrost utrzyma się tu na poziomie 12%[1]. Wniosek jest prosty: jeśli sprzedawać, to właśnie on-line. Pytanie, jak to zrobić. Szybki start zapewni Ci marketplace. Zobacz, dlaczego.

Marketplace czy własny e-sklep? Wcale nie trzeba wybierać!

Marketplace jest platformą, na której swoje produkty w ramach jednego systemu sprzedaje wielu sprzedawców. Jednym z przykładów jest oczywiście rodzime Allegro, na którym zakupy online rozpoczyna aż 80% polskich internautów, a finalizuje ponad 60%. To ważny argument na rzecz korzystania z tego kanału sprzedaży.

Mimo to, wielu przedsiębiorców podchodzi do sprzedaży na marketplace z dużym dystansem. Choćby dlatego, że trzeba się tu mierzyć z konkurencją i trudniej jest budować własną, niezależną markę.

Warto jednak spojrzeć na tę kwestię z zupełnie innej perspektywy. Przede wszystkim: sprzedaż na marketplace może, ale wcale nie musi być jedynym kanałem e-sprzedaży. Przedsiębiorca może korzystać z obu tych rozwiązań – tak, aby dać klientom szansę dotarcia do swojej oferty na różne sposoby.

Procesy sprzedażowe można zintegrować w ramach jednego systemu e-sprzedaży, chociaż trzeba pamiętać, że w ofertach publikowanych na Allegro nie wolno umieszczać żadnych bezpośrednich odnośników do odrębnego sklepu on-line.

Dlaczego marketplace może być lepszą drogą dla e-sprzedawców?

Owszem, większa bezpośrednia konkurencja na marketplace jest wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć. Jednak z drugiej strony taka platforma daje ogromny potencjał sprzedażowy i optymalizację kosztów operacji.

Marketplace pozwala szybko budować zasięgi

Marketplace daje możliwość łatwiejszego dotarcia do ogromnej rzeszy klientów. W przypadku Allegro na samym rynku polskim jest to ponad 22 mln unikalnych użytkowników miesięcznie.

Zbudowanie tak dużych zasięgów przez mały, działający na własną rękę e-sklep byłoby niemożliwe do wykonania albo… obarczone tak dużymi kosztami, że po prostu by się nie opłacało. Tymczasem na marketplace to kwestia przemyślanej polityki cenowej oraz związanej z promocją ofert przez wyróżnienia i inne dostępne narzędzia.

Marketplace = niski próg wejścia na rynek

Platformy e-commerce takie jak Allegro dają sprzedawcom pełen zestaw narzędzi do prowadzenia działalności. Wystawianie ofert i późniejsza obsługa zamówień są proste i intuicyjne oraz nie wymagają dużego zaangażowania technologicznego. Oznacza to również znacznie niższe koszty rozpoczęcia działalności e-commerce, bez inwestycji w:

projekt strony e-sklepu,

jego wykonanie,

domenę i hosting,

administrację e-sklepem,

działania reklamowe, np. linki sponsorowane czy kampanie Google Ads,

pozycjonowanie e-sklepu.

Takie wydatki na start mogłyby stanowić poważną barierę dla początkującego przedsiębiorcy – zwłaszcza że rozpoczęcie działalności on-line jest obarczone ryzykiem.

Allegro – partner dla firm, które chcą rozwinąć e-biznes

W Polsce naturalnym partnerem dla e-sprzedawców jest Allegro. Platforma z ponad 22-letnim doświadczeniem na rynku internetowym, której marka jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych w kraju, Polacy lubią kupować na Allegro i postrzegają ten proces jako szybki i bezpieczny. Właśnie dlatego większość e-sprzedawców jest tu obecnych. Powodów ku temu jest kilka.

Allegro to:

brak kosztów otwarcia i prowadzenia konta firmowego – nie płacisz niczego na start. Jedyne koszty, które poniesiesz będą związane z prowizją od zrealizowanej sprzedaży. Możesz też zainwestować w abonament profesjonalnym z dodatkowym pakietem narzędzi pomagających zwiększyć sprzedaż. Jednak nie zapłacisz ani złotówki za wejście na Allegro czy publikację ofert;

– nie płacisz niczego na start. Jedyne koszty, które poniesiesz będą związane z prowizją od zrealizowanej sprzedaży. Możesz też zainwestować w abonament profesjonalnym z dodatkowym pakietem narzędzi pomagających zwiększyć sprzedaż. Jednak nie zapłacisz ani złotówki za wejście na Allegro czy publikację ofert; pełen zakres narzędzi do obsługi e-klientów – możesz z niego korzystać bezpośrednio przez stronę albo zintegrować ze swoim oprogramowaniem e-sklepu. Tak, jak Ci wygodniej;

– możesz z niego korzystać bezpośrednio przez stronę albo zintegrować ze swoim oprogramowaniem e-sklepu. Tak, jak Ci wygodniej; wszechstronne wsparcie sprzedażowe dla merchantów – m.in. dzięki regularnym akcjom promocyjnym w serwisie (np. na Black Friday czy Boże Narodzenie) i szeregowi usług dla klientów, np. takich jak dostawy Allegro Smart!;

– m.in. dzięki regularnym akcjom promocyjnym w serwisie (np. na Black Friday czy Boże Narodzenie) i szeregowi usług dla klientów, np. takich jak dostawy Allegro Smart!; wygodne formy obsługi płatności – takie, które gwarantują klientowi poczucie bezpieczeństwa, a sprzedawcy sprawnie obsłużyć transakcję.

Ponadto każda nowa firma, która założy konto na Allegro, otrzymuje Pakiet Powitalny. To zestaw bonusów aktywnych nawet przez 180 dni. W ich ramach można uzyskać m.in. zniżkę do 100% na prowizję od sprzedaży, darmowe wyróżnienia ofert czy darmowy dostęp do Abonamentu Profesjonalnego.

Jak rozpocząć sprzedaż na Allegro?

Rozpoczęcie sprzedaży na Allegro jest bardzo proste i szybkie. Wystarczy, że:

zarejestrujesz konto firmowe w tym serwisie marketplace,

dokonasz jego aktywacji,

odbierzesz Pakiet Powitalny zniżek,

wystawisz pierwsze oferty.

Zrobisz to bez ogromnych inwestycji w infrastrukturę e-sklepu czy jego promocję. Prosto i bez ryzyka.

Warto więc rozważyć skorzystanie z tego kanału sprzedażowego – zarówno jako jedynego miejsca dystrybucji on-line, jak i dodatkowego, wykorzystywanego wspólnie z innymi technikami dystrybucji. Ty decydujesz.

Chcesz dowiedzieć się więcej o sprzedaży na Allegro? Kliknij tutaj!





[1] https://www.pwc.pl/pl/media/2021-02-09-analiza-pwc-prognoza-rozwoju-rynku-ecommerce-w-polsce.html