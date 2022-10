Marketplace Morele zwiększył liczbę sprzedawców o 23 proc.

Tym samym sklep internetowy, kojarzony przez wiele lat ze sprzedażą wyłącznie elektroniki, ustawia się w wyścigu na szczyt multiwertykalnych platform sprzedażowych w Polsce.

Nowe kategorie motorem wzrostu Morele

Średnio 8 mln wizyt i 5 mln odwiedzających stronę sklepu miesięcznie, jedna z najbardziej aktywnych w polskim e-commerce społeczność na social media (ponad 450 tys. śledzących profil FB i 360 tys. subskrybentów kanału YT) oraz 18 lat doświadczenia w e-commerce to baza, na której Morele buduje swoje wzrosty w sprzedaży marketplace. Jeszcze w 2020 roku udział zamówień z platformy marketplace wynosił około 7% wszystkich zamówień sklepu - w roku 2022 przekroczył 20%. Wzrosty generowane są głównie dzięki poszerzaniu oferty oraz dodawaniu nowych kategorii. Na przestrzeni 3 ostatnich miesięcy liczba produktów na platformie wzrosła z 1,7 mln na ponad 2,5 mln. Z kolei w ujęciu rocznym liczba ta wzrosła aż 4-krotnie, a proces poszerzania oferty cały czas przyspiesza. Rosnąca liczba zamówień dotyczy zarówno w relatywnie nowych kategoriach, jak Supermarket czy Uroda i zdrowie, jak i tych odnotowujących największe wzrosty w czasie pandemii, np. Dom i ogród.

- Pocovidowa rzeczywistość charakteryzuje się znacznie mniejszymi oporami klientów przed kupowaniem produktów z kategorii dotychczas tradycyjnie “offline’owych” - komentuje Radosław Stasiak, wiceprezes Morele. - Widzimy relację pomiędzy wzrostem różnorodności i szerokości oferty a sprzedażą. klienci szukają najróżniejszych produktów w sieci i chcą je otrzymać szybko i bez wysokich kosztów transportu - dodaje.

Morele: Najważniejsza jest szerokość oferty

Jednym z najczęściej wskazywanych przez klientów czynników decydujących o wyborze sklepu internetowego jest szerokość oferty. Marketplace jest jedynym modelem biznesowym pozwalającym zaprezentować kupującym nieograniczoną ilość ofert. Łącząc kupujących z tysiącami sprzedawców daje nieocenioną wygodę zakupu wielu produktów w jednym miejscu. W tym kierunku realizowana jest strategia sklepu Morele, który transformuje się ze sklepu specjalistycznego w platformę multicategory.

Morele: Dajemy alternatywę dla Allegro.pl i innych platform

- Dajemy alternatywę dla Allegro.pl i innych platform - mówi Paweł Kosturek, dyrektor marketplace Morele. - Stawiamy na niższe koszty dla sprzedawców oraz klientów, a także wygodę, zarówno dla osób wystawiających u nas swoje produkty, jak i kupujących. Wszystko to w myśl naszej dewizy: “zakupy online to pestka”. Atutem marketplace Morele jest technologia, dzięki której oferty wielu sprzedawców w szybki i sprawny sposób integrowane są pod jedną kartą towaru. Pozwala to kupującym w wygodny sposób wybierać produkty spośród dostępnych źródeł. Ponadto, w najbliższym czasie sprzedający na platformie zostaną wsparci zautomatyzowaną logistyką, która jeszcze bardziej usprawni obsługę procesów sprzedażowych. Z kolei kupujący, dzięki naszym doświadczeniom w sprzedaży bezpośredniej i oferowanym technologiom, będą mogli korzystać z najniższych cen i najszerszego wyboru produktów w jednym miejscu. Pracujemy również nad funkcjonalnością Marketplace+, która w założeniu ma pozwolić naszym sprzedawcom na łatwe wejście na ponad 20 zagranicznych marketplace`ów za pośrednictwem naszej platformy - dodaje.