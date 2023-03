Marki inwestują w retail media także w mniejszych sklepach  

Retail media to narzędzie reklamowe oferowane m.in. przez platformy zakupowe, które pozwala skierować komunikację marketingową do konsumentów bezpośrednio w miejscu zakupu.

Korzystna sprzedaż przestrzeni reklamowej

Retail media to narzędzie reklamowe oferowane m.in. przez platformy zakupowe, które pozwala skierować komunikację marketingową do konsumentów bezpośrednio w miejscu zakupu. Obejmuje różne formaty – reklamy w modelu CPC w obrębie sklepu internetowego wspierane przez marki, reklamę w wyszukiwarce marketplace'u, a także oferty sponsorowane. Według raportu GrouMm na polskim rynku reklama sprzedawana w marketplace obejmuje już 12% całej reklamy digital, na świecie jest to już 18%.

Warto wspomnieć, że retail media przeszły w ostatnich latach prawdziwą rewolucję – od ekranów przy półkach sklepowych, przez wyświetlanie prostych banerów reklamowych w e-commerce, do zaawansowanych systemów zarządzania całymi kampaniami, które dopasowywane są do użytkowników dzięki zbieranym o nich danym (first-party data).

Skąd rosnące zainteresowanie reklamodawców?

Główną wartością retail mediów jest dotarcie do konsumenta o wyraźnej intencji transakcyjnej, który przeszedł już do point of sales (POS), co pozwala na znaczne skrócenie ścieżki zakupowej. Dzięki profilowaniu użytkowników, reklamodawcy mogą wyświetlać komunikat odpowiadający na bardzo konkretną potrzebę. Dlatego kampanie retail mediowe wiążą się z wysokim ROI.

- Platformy reklamowe pozwalają na takie układanie działań promocyjnych, aby łączyć sklepy internetowe w jedną sieć retail media. Upraszcza to cały proces i pozwala zwielokrotnić zyski - mówi Maciej Grams, partner zarządzający w r.

Wielu dużych graczy, jak Amazon, Zalando czy rodzime Allegro opiera swój model biznesowy po części właśnie na opłatach od sprzedawców za wyróżnienie ich ofert na tle konkurencji. Jednak z tego dodatkowego źródła przychodu decyduje się skorzystać coraz więcej mniejszych e-sklepów. Jak podaje Forbes, w Stanach Zjednoczonych już 74% marek alokuje budżety reklamowe w retail mediach i stają się one nierozerwalnym elementem strategii mediowej. Można więc przewidywać podobną tendencję i na rynku polskim.

Jak zacząć wykorzystywać potencjał retail mediów?

O ile tacy giganci, jak Allegro mają już własne retail media i nie muszą martwić się o reklamodawców, to dla średniej wielkości e-commerce'ów może to nadal stanowić wyzwanie. Sieci retail media mają ułatwić im działanie na tym rynku.

– Dla mniejszych sprzedawców kluczowy wydaje się fakt, że wspieramy klientów we wdrożeniu systemu i włączamy sklep w sieć, z której korzystają reklamodawcy – tłumaczy Maciej Grams. – Ważne jest również to, że wdrożenie narzędzia AdsHero jest darmowe, a platformy sprzedażowe płacą tylko za efekty prowadzonych u nich kampanii - dodaje.

Eksperci podkreślają, że retail media mogą stać się nowym merchandisingiem. Rosnąca popularność wśród platform sprzedażowych i ich udział w rynku reklamowym tylko potwierdzają te przypuszczenia. Co istotne, beneficjentami retail mediów są wszystkie podmioty na ścieżce zakupowej – platformom sprzedażowym pozwalają na zwiększenie zysków, reklamodawcom na precyzyjne dotarcie do klienta, a samym użytkownikom mogą ułatwić wybór najkorzystniejszej oferty.

