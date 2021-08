Marki z segmentu dark stores dzielą polski rynek e-grocery

Magazyny dedykowane tylko dostawom e-grocery już otwiera lub planuje otwierać w naszym kraju kilka firm, w tym Jokr, Bolt, Wolt, Swyft. Fot. Shutterstock

Jokr, Wolt, Bolt – projekty z szybkim dowozem zakupów spożywczych szturmem wchodzą do Polski. To co je wyróżnia to dostawy z tzw. dark stores – magazynów dedykowanych wyłącznie e-commerce. Jak może wyglądać w przyszłości ten rynek i na jakie segmenty może się podzielić?

Magazyny dedykowane tylko dostawom e-grocery już otwiera lub planuje otwierać w naszym kraju kilka firm, w tym Jokr, Bolt, Wolt, Swyft.

Zakupy z dark store nie muszą być droższe. Ceny produktów są porównywalne do cen w klasycznych marketach.

Walka o polski rynek szybkich dostaw zakupów spożywczych rozegra się na polu wyjątkowości asortymentu. Kluczowa będzie także jakość usługi.

Szturm na polski rynek szybkich dostaw

Przypomnijmy, w kwietniu tego roku plany wobec Polski zdradził Jokr, który działa już w Mexico City (Meksyk), Limie (Peru) i São Paolo (Brazylia). Firma założona przez Ralfa Wenzla, byłego członka zarządu SoftBank i Delivery Hero oraz twórcę firmy Foodpanda, dowozi zakupy już w 9 dzielnicach Warszawy. Do końca wakacji planuje działać w 20 dzielnicach stolicy oraz rozpocząć ekspansję do innych miast. Firma oferuje dostawy w 15 minut od złożenia zamówienia przez aplikację - codziennie, również w weekendy i dni wolne od handlu. Oprócz artykułów spożywczych firma posiada w sprzedaży produkty codziennego użytku. Jak tłumaczy, chce być postrzegana jako „dodatkowa lodówka” - jeśli ktoś w trakcie pieczenia ciasta zorientuje się, że brakuje mu masła, to może je zamówić z 15-minutową dostawą.

W lipcu Wolt - firma segmentu delivery, obecna na polskim rynku od kilku lat – poinformowała o rozpoczęciu projektu Wolt Market. Będzie on działał wyłącznie jako dark store, co oznacza, że będzie realizował tylko zamówienia online, składane ze pośrednictwem aplikacji Wolt. Marka chce mieć w swojej ofercie ponad 1 000 pozycji oraz obiecuje szybki czas dostawy (krócej niż 30 minut). W Finlandii i Grecji, gdzie obecnie działa Wolt Market, wynosi on około 20 minut.

Prezentacja planów Wolt zbiegła się w czasie z informacją konkurenta – marki Bolt - który rozpoczął rekrutację do zespołu Bolt Market w Polsce. Nowa usługa w portfolio platformy ma zostać uruchomiona w ciągu kilku miesięcy i będzie dawać możliwość zrobienia zakupów spożywczych online z dostawą w ciągu 15 minut. Także ten projekt będzie się opierał na własnych zasobach platformy - dark stores. Bolt rozpoczął testowanie Bolt Market na rodzimym rynku - w Estonii i w najbliższych miesiącach uruchomi dark stores także w Polsce.