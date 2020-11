Martinho o Frisco.pl: Szukamy rozwiązań na rentowność. Doświadczenia przekażemy franczyzobiorcom

Pedro Martinho, członek zarządu Eurocash SA, był gościem FRSiH

Eurocash chce przekazać swoje doświadczenia z Frisco.pl franczyzobiorcom. – E-commerce to nie jest łatwy biznes. Wielka organizacja może sobie pozwolić na to, aby przez 10 lat nie zarabiać na jakimś kanale, ale franczyzobiorców na to nie stać. Musimy im dać gotowe rentowne rozwiązanie – powiedział Pedro Martinho, członek zarządu Eurocash.

Pedro Martinho, członek zarządu spółki Eurocash, która jest nowym właścicielem e-sklepu Frisco, opowiedział podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu o przygotowaniach firmy do drugiej fali pandemii.

- Wiosną naszym pierwszym zadaniem było zapewnieniem wszystkim naszym pracownikom oraz klientom bezpieczeństwa. Zmieniliśmy opakowania, system pracy w magazynach, postawiliśmy na bezkontaktowe dostawy i płatności on-line. To był nasz priorytet. Natomiast naszym drugim krokiem było opracowanie zwiększenia produktywności e-sklepu. Mamy ograniczone możliwości magazynowe i maszynowe, ale musimy sprostać popytowi. Latem, kiedy zachorować było mniej i ludzie wyjeżdżali z Warszawy zbieraliśmy siły na jesień. Dziś jesteśmy gotowi, aby z tej samej infrastruktury sprzedawać o 20 więcej, niż wiosną – zdradził Pedro Martinho.

Uczestnik debaty przyznał, że Eurocash swoje doświadczenia z Frisco chce przekazać franczyzobiorcom Eurocashu. – E-commerce to nie jest łatwy biznes. To jest przypadek, gdy cyfryzacja podnosi koszty działalności. Próbujemy znaleźć rozwiązanie, aby ten biznes był rentowny. Wielka organizacja może sobie pozwolić na to, aby przez 10 lat nie zarabiać na jakimś kanale, ale franczyzobiorców na to nie stać. Musimy im dać gotowe rentowne rozwiązanie – podsumował członek zarządu Eurocash.